Журавко рассказал о последнем разговоре с погибшим при взрыве в Киеве «ветераном АТО»

«Ветерана АТО», погибшего при взрыве гранаты в центре Киева, лично знал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он рассказал о своей последней беседе с погибшим.

Ранее появилась информация, что поздно вечером во вторник в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, в том числе некий «ветеран АТО». Предположительно, там взорвалась боевая граната. Одним из погибших был бывший морской пехотинец ВСУ Виктор Дегтярев (по другой информации Дегтярь, позывной «Сенсей») 1966 года рождения. Дегтярев принимал участие в АТО (так называемой «антитеррористической операции» Киева против республик Донбасса), был командиром группы «Купол». У него осталось четверо детей.

Помимо Дегтярева, при взрыве погиб оказавшийся рядом охранник одного из офисных зданий, а проходившая мимо девушка получила ранения. Дело расследуется как умышленное убийство.

О бесславном конце «ветерана АТО» рассуждает на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, он утверждает, что лично знал погибшего еще в «домайданные» времена. Экс-депутат Рады пишет, что их контакты прервались, когда началась война в Донбассе. По словам Журавко, он пытался достучаться до совести старого знакомого и призывал его не совершать преступлений против мирных жителей. Но Дегтярев не внял, и Журавко прекратил с ним общение.

Однако последний их разговор состоялся не так давно, рассказывает бывший депутат.

«Год назад в канун Нового года он меня сам набрал с неизвестного мне киевского телефона. Сперва я его не узнал. Он мне сказал: «Привет, Алексей! Это я, Витя. Мне надо с тобой поговорить», — пишет Журавко. — На это я ему сказал: «Мне с тобой не о чем говорить. С убийцами, ворами, беспредельщиками ничего общего иметь не хочу. Придет день, когда ты сильно пожалеешь, но будет поздно».

В комментарии Федеральному агентству новостей Журавко рассказал некоторые подробности относительно личности Дегтярева, в частности, опроверг появившуюся в СМИ информацию, что бывший участник АТО сильно пил.

«Когда я его знал, он алкоголем не баловался, вполне вменяемый был человек, — подчеркнул экс-депутат Рады. — У него родственники в России, да и сам он из России. Но привкус бандитизма в нем давно был, видимо, это шло из «лихих девяностых».

По словам Журавко, тем не менее, до 2014 года они изредка общались, пока на Украине не произошел госпереворот.

«До 2014 года, когда я с ним общался, он был более ли менее вменяемым, а в его личные дела я не вникал, знаю только, что он многодетный отец. Но в 2014 году, когда я узнал, что он был на Майдане, а потом воевал в АТО, у меня состоялся с ним последний разговор, в котором я высказал ему свое к этому отношение. И о мародерстве его я слышал, и о других «подвигах», земля слухами полнится. Не хочу списывать на пьянку то, что с ним случилось, считаю, что, по большому счету — это кара. Как христианин не могу радоваться ничьей смерти, но это участь всех, кто попирает божеские и людские законы. Он ведь в возрасте был, возможно, начал осознавать, что творил беспредел».

Журавко напомнил, что среди так называемых «ветеранов АТО» очень высока смертность, и виной тут не только алкоголь, считает собеседник ФАН.

«Бог на свете есть. Ни в коей мере не хочу злорадствовать, мне очень жалко его детей, которые остались сиротами, но не могу не думать о детях в Донбассе, которые осиротели в результате этой самой АТО, в которой он участвовал», — с горечью констатировал Алексей Журавко.

Ранее украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов рассказал изданию «Обозреватель», что погибший от взрыва Дегтярев в последнее время находился в «очень тяжелом психологическом состоянии, и это могло повлиять на события».