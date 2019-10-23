Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии россиян до 2022 года

Москва, 23 октября. Пенсии в России в 2020–2022 годах будут расти темпами выше инфляции. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, доходы фонда в 2020 году составят 8,9 триллиона рублей, а в 2022 году достигнут 9,7 триллиона рублей. Расходы вырастут за три года почти на 12%.

«В проекте бюджета фонда учтены все решения, принятые по тарифной политике», — цитирует слова Антона Дроздова «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что все три года индексация пенсий будет осуществляться темпами выше инфляции. В 2020 году выплаты вырастут на 6,6%, в 2021 — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%.

Ранее Дроздов сообщал, что в 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей. Глава ПФР также отмечал, что 1 апреля 2020 года будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, наибольшую часть из них составят социальные пенсии.