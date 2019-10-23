Глава Росатома рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой

Сочи, 23 октября. Сотрудничество России со странами Африки в атомной сфере приобрело новый импульс за последние несколько лет. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на полях экономического форума Россия — Африка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это вызвано причинами с обеих сторон. Есть потребность у России и у «Росатома». Квантовые вычисления, математическое вычисление, экологичность — в таком огромном пространстве мы живем. И в нем необходимо наращивать мощь. Мы объективно нуждаемся в расширении технологий. Обращаем внимание на их реализацию у себя и предполагаем их своим партнерам, нередко сопровождая их рядом сопутствующих опций», — сказал Алексей Лихачев.

Он отметил, что у трети стран Африки уже есть юридические договоры с Росатомом. Еще с половиной государств ведутся переговоры и подготавливаются условия совместной работы. Лихачев подчеркнул, что сотрудничество между странами должно развиваться с инициативами, исходящими от обеих сторон.

Ранее стало известно, что российский экспортный центр и ВЭБ подписали меморандум о строительстве в Конго нефтепровода. Документ был подписан в ходе форума в Сочи.