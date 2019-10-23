 Скабеева вынудила украинского аналитика признаться, что Зеленский врет

Украинский политический аналитик Александр Москалюк заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что «формулы Штайнмайера» не существует. Таким образом он пытался выгородить президента своей страны Владимира Зеленского, который заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в «нормандском формате» в скором времени.

В студии российского политического ток-шоу аналитик с Украины пытался доказать, что невыполнение «формулы Штайнмайера», которую украинская сторона согласовала 1 октября этого года, но до сих пор не имплементировала в свое законодательство, не является препятствием для проведения встречи в «нормандском формате».

«Формулы Штайнмайера» не существует, — заявил Александр Москалюк. — Это закон, а закон может быть разный. И именно от этого закона дальше зависит все остальное».

Эти слова насмешили собравшихся в студии экспертов.

«Сам Зеленский признает, что она существует, признает этот порядок, этот документ, эту «чертову бумажку, которую подписал пенсионер», — все равно, как вы ее называете там у себя. Но Зеленский сам говорил, говорили в его правительстве, министр иностранных дел Украины говорил, что эта «чертова бумажка» — это документ, который необходим для встречи «нормандской четверки». Это необходимо, чтобы встреча состоялась. Но теперь Зеленский считает, что все условия выполнены. Почему он так говорит? Где он это увидел? Там ведь очень много пунктов для выполнения», — поинтересовался у украинца ведущий программы Евгений Попов.

Видимо, чтобы не отвечать на конкретные вопросы, Москалюк вдруг заявил, что это президент России отказался встречаться, сообщив, что у него нет времени в этом месяце.

«В одну дату! Там был один день, Зеленский сказал, что в этот день [Владимир] Путин не может. Ах, беда! Давайте еще подберем?» — ответил на это Попов.

Телеведущий подчеркнул, что Зеленский лукавит, говоря о выполнении всех условий для проведения встречи в «нормандском формате».

«Какие условия выполнены и какие преграды для этой встречи устранены?» — повторил свой вопрос Попов.

«На момент, когда он это говорил, условия были выполнены. Сейчас поменялась ситуация», — ответил Москалюк.

Попов уточнил, что заявление Зеленский сделал на днях, во время своего визита в Японию. А его соведущая Ольга Скабеева из слов украинца сделала вывод о том, что тот готов признать, что президент Украины врет.

«Я правильно понимаю, что вы признаетесь, что Зеленский не сделал ничего? Он просто обманул бедного Штайнмайера — президента Германии. А если он что-то выполнил, то давайте назовем, что именно», — обратилась к Москалюку Скабеева.

«Самое главное, что он выполнил, это то, что он позвонил президенту Российской Федерации», — ответил украинский политический аналитик.

«В Минских соглашениях это не прописано, там нет такого пункта», — заметила на это Скабеева.

«Пункта нет, но с этого все началось», — парировал украинец.

«Позвонил Путину — уже молодец, а дальше что выполнил?» — стояла на своем журналистка.

«Обмен пленными», — попытался помочь своему земляку украинский политолог Геннадий Дубов.

«Обмен пленными тоже не входит в Минские соглашения — вы прекрасно это понимаете! Это был обмен пленными между Москвой и Киевом, а не между ДНР, ЛНР и Украиной, простите», — заметила Скабеева.

В результате она предложила вернуться к тезису о том, что «Зеленский врет». И для этого в студии показали заявление Владислава Дейнего, полномочного представителя ЛНР на переговорах контактной группы в Минске.