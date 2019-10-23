Лондон, 23 октября. Стипендиальная британская программа Chevening оказалась работающей под прикрытием системой вербовки агентов влияния и шпионов, которая выбирает в качестве своих подопечных молодых людей, имеющих потенциал стать будущими лидерами и обеспечить британской стороне позиции влияния в России.

Chevening позиционирует себя как престижная стипендиальная программа правительства Великобритании для получения магистерской степени. Ежегодно она проводит отбор участников по всему миру.

В настоящее время завершается отбор учеников на 2020 год, в связи с этим на прошлой неделе презентация программы прошла в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, ее провел британский генконсул Ричард Дьюэлл.

Журналисты издания SM News связались с одним из организаторов этой презентации, и он на условиях анонимности рассказал о целях, которые на самом деле преследуют британцы, приглашая в Chevening молодежь.

«Целевая аудитория стипендиальной программы не просто талантливая российская молодежь, а представители молодого поколения, которые имеют потенциал стать будущими лидерами в политике, государственном управлении, защите прав человека, что обеспечит британской стороне позиции влияния в российской элите…» — объяснил аноним.

Собеседник издания заметил: вкладывая деньги британских налогоплательщиков в обучение российских студентов, королевское правительство преследует вполне конкретную цель — подготовку лояльных представителей, которые, находясь на ключевых постах, будут принимать решения, отнюдь не всегда совпадающие со стратегическими интересами России или даже противоречащие им, передает «Политика сегодня».

Сообщается, что в 2020 году Лондон собирается принять на своих курсах так называемых «британских друзей» порядка 20 россиян, а также до полусотни юношей и девушек из стран СНГ. Имена зачисленных будут известны не ранее 5 ноября.

До этой даты британские дипломаты продолжат вербовку оппозиционной молодежи через официальные мероприятия и своих бывших выпускников, без лишней скромности расхваливающих Chevnenig, который обещает оплачивать обучение даже самым безнадежным ученикам, готовым ненавидеть Россию и любить деньги.

Напомним, ранее блогер Ася Казанцева, которой довелось изучать молекулярную нейробиологию по безобидной на первый взгляд стипендиальной программе Chevening, сама того не подозревая, рассказала, как в Британии ее вербовали и готовили работать против России.