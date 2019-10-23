Террористы не дают ПНС Ливии вести диалог с Хафтаром

Сочи, 23 октября. Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Абдель Хади аль-Хувейдж, отвечая на вопрос ФАН, объяснил, почему Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи прячется и избегает диалога с командующим Ливийской национальной армии фельдмаршара Халифой Хафтаром.

По его словам, руководство ПНС Ливии всецело зависит от вооруженных группировок и потому боится делать шаги, которые могут вызвать недовольство боевиков.

«Для них интересна нефть, они не хотят делиться. Вооруженные формирования, которые контролируют ПНС Ливии, не позволяют делегатам встречаться. Если попадет хотя бы одна картинка, что происходит встреча (с Хафтаром — прим. ФАН), вполне возможно, что по возвращении в Триполи их посадят или убьют», — отметил аль-Хувейдж, отвечая на вопросы журналистов в хоже форума «Россия — Африка».

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия Ливии. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу от террористов.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе — Правительство национального согласия Ливии.