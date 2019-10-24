На Украине связали закупки военных самолетов у Бразилии с агрессивными планами Киева

Украина уже смирилась с фактом потери собственной авиационной промышленности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Приобрести у Бразиии

Украинские власти заинтересовались приобретением бразильских военных самолетов. Об этом рассказал президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины (Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства», — написал Болсонару.

Super Tucano является легким турбовинтовым штурмовиком, который разработан бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка. Также она может оснащаться ракетами и бомбами.

Агрессивные планы Киева

Как отметил Евгений Голышкин, заявления ультраправого бразильского президента Болсонару о готовности Украины закупать военные транспортные самолеты в Бразилии говорит о двух вещах. Украина уже смирилась с фактом потери собственной авиационной промышленности и готова закупать продукцию оборонного комплекса в любых странах, готовых с ней вести торговые отношения.

«В советской Украине такой проблемы не то чтобы не было, а происходили вовсе обратные процессы. Авиационные заводы УССР поставляли свою продукцию практически по всему миру. Нынешняя же политика властей целиком и полностью направлена на деиндустриализацию и создание из Украины рынка дешевой рабочей силы и плодородных земель», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, сам факт ведения таких переговоров относительно продукции ВПК говорит о том, что мирных намерений у действующей власти на Украине нет. Киев по-прежнему будет вести политику, выгодную внешним силам.

«Такие закупки не нужны Украине на данном историческом этапе в контексте государственного строительства и повышения благосостояния народа, но субъектность Украины утеряна», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Зеленского нет.