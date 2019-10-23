В ДНР назвали сарказмом заявление НАТО о наращивании поддержки Украине

НАТО помогает Украине с самого начала гражданского конфликта в Донбассе, но никакого положительного эффекта эта помощь Киеву не дает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Поддержка Украины

Североатлантический альянс собирается наращивать практическую поддержку Украине; данный вопрос будет подниматься на переговорах министров обороны стран НАТО 24 и 25 октября. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Все союзники предоставляют значительную помощь, в первую очередь политическую, но также и практическую. Мы предоставляем помощь в разных сферах», — заявил Столтенберг, напомнив, что в ближайшее время запланирован визит совета НАТО на Украину.

«Североатлантический совет посетит Украину, я думаю, через пару недель, в ближайшее время. Мы также посетим Одессу, где мы уже начали помогать им в создании военно-морских возможностей», — сказал он.

Еще в июне президент Владимир Зеленский пригласил НАТО провести выездное заседание Североатлантического совета на Украине. Изначально его хотели провести летом, но позднее оно было перенесено на октябрь.

Столтенберг также заметил, что в качестве генсека альянса он «всегда выступает за то, чтобы союзники больше помогали, призывает предоставлять больше инструкторов, больше средств направлять в целевые фонды».

«Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета», — отметил он.

Сарказм НАТО

Как отметил Александр Матюшин, НАТО при всех штампах, которые приписывают ей всевозможные пропагандисты, в первую очередь, является структурой экономической. Ведь в обмен на абстрактные обещания поддержки со стороны всех стран — участниц НАТО государство, претендующее на участие в нем, вынуждено полностью перейти на его стандарты и закупить у ведущих стран этого военно-политического блока установленные образцы вооружения. При этом эта страна отказывается от своего вооружения, убивая собственный ВПК в угоду «заморским друзьям».

«Что же касается помощи со стороны НАТО Украине, которая не является бесплатной, то она идет уже довольно давно. Достаточно вспомнить количество натовских инструкторов, находящихся на Украине. Они тренируют украинских спецназовцев с самого начала конфликта в Донбассе. А как показывает история, эти тренировки очень мало помогают украинским военнослужащим в противостоянии с частями Народной милиции молодых республик Новороссии», — пояснил Варяг.

Само же заявление генерального секретаря НАТО о помощи Украине Александр Матюшин назвал сарказмом. Потому, что события, которые произошли в Донбассе в 2014 году и привели к кровопролитной гражданской войне, стали следствием нежелания жителей юго-востока становится частью НАТО.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Зеленского нет.