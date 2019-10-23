Временное правительство заявило о необходимости единства и верховенства закона в Ливии

Сочи, 23 октября. Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж заявил о готовности сформировать правительство народного единства и провести в стране свободные выборы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на саммите Россия — Африка в Сочи, аль-Хувейдж напомнил, что на данный момент Ливия разделена: в стране сформированы два правительства. Временное правительство Ливии включает в себя 90 ливийских территорий, на которых на данный момент работают школы, университеты и больницы.

По словам аль-Хувейджа, другая территория Ливии, в том числе и Триполи, захвачены так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Представитель временного правительства отметил, что столица страны превратилась в большую тюрьму, где содержатся ливийцы.

«Нацармия под руководством маршала Хафтара (фельдмаршала Халифы Хафтара – Прим. ред.) начала операцию, которая была требованием ливийского народа», — подчеркнул аль-Хувейдж.

Представитель временного правительства объяснил, что операция направлена на установление единства и господства закона на всей территории страны, главной целью является освобождение Триполи.

«Никто не хочет управлять ливийцами силой оружия. Мы хотим, чтобы закончилась террористическая деятельность. После этого пойдем на примирение, создание правительства народного единства и проведение свободных выборов», — добавил аль-Хувейдж.

В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС Ливии.

Напомним, саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило инфографику к первому саммиту Россия — Африка.