Российские компании обяжут платить налоги за самозанятых

Москва, 23 октября. Федеральная налоговая служба России с 2020 года обяжет компании выплачивать НДФЛ и страховые взносы за самозанятых сотрудников, которых они привлекают к работе. Об этом в среду заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

По его словам, многие организации берут на работу самозанятых сотрудников вместо штатных, стремясь сократить налоговые выплаты. Поэтому со следующего года ФНС начнет проводить специальные проверки на предмет использования труда самозанятых работников.

«И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — отметил Силуанов.

Министр добавил, что на сегодняшний день в стране насчитывается примерно 240 тыс. самозанятых работников. При это больше половины (131 тыс. человек) самозанятных россиян работают в Москве. Их общий доход превысил 15,8 млрд рублей. По словам главы департамента экономической политики Москвы Дениса Тихонова, москвичи занимаются репетиторством, сдают квартиры в аренду, осуществляют пассажирские перевозки.

Напомним, что в 2019 году российские власти начали эксперимент по налогооблажению самозанятых россиян. Они должны отчислять налоговым органам 4% (в случае работы с физлицами) или 6% (в случае работы с юрлицами) от суммы доходов. Пока что такая схема работает только в четырех регионах — Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.