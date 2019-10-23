Военный аналитик рассказал о главной особенности серийной модификации БПЛА «Охотник»

Военный эксперт Андрей Красноперов уверен, что плоское сопло сделает БПЛА С-70 «Охотник» легче и незаметней.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео, в котором представитель ОКБ «Сухой» стоит с рядом моделью перспективного российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», отличающегося от засветившегося во время полетов демонстратора устройством сопла.

«То же изделие, которое представлено в модели, по крайней мере, тот концептуальный облик, в ней отраженный, — это, естественно, развитие темы текущего образца-демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и для эксплуатации по задачам министерства обороны», — утверждает сотрудник ОКБ в интервью телеканалу.

При этом сотрудник бюро подчеркивает, что та модель, которая взлетала 3 августа, была всего-навсего образцом-демонстратором. Само же название программы С-70 «Охотник» собеседник «Звезды» объяснил «символизмом с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем».

«С-70 — это тоже определенный символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра 7 вообще достаточно счастливая для самолетов ОКБ «Сухого», самолетов Су-7, Су-17, Су-27, Су-57», — сказал представитель компании.

Комментируя появление серийной модели «Охотника» с плоским соплом, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что такое устройство дюзы позволит снизить вес С-70.

«Конструкторы правильно сделали, что решили поставить на «Охотник» плоское сопло, ведь поворотное ему и не нужно. Он же не будет выполнять фигуры высшего пилотажа, соответственно, ему не нужна сверхманевренность. Главное, чтобы дальность полета была максимальной, чтобы запас топлива чтобы был большим, а все механизации — это увеличение полетной массы, что сказывается на дальности полета и возможностях нести боевую нагрузку. С-70 должен лететь и выполнять свои функции по наблюдению и нанесению ударов, если потребуется. А поворотные сопла (управляемый вектор тяги. — Прим. ФАН) — это лишний вес. Поэтому, в принципе, правильно сделали, что максимально облегчили его, испытания провели. Показало, что это ему не надо», — утверждает эксперт.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, плоское сопло позволяет снизить радиолокационную и инфракрасную заметность беспилотника. Так, радиолокационная заметность снижается за счет максимально возможного согласования обводов сопла с другими элементами конструкции самолета.

«А вот инфраскрасная заметность снижается за счет формирования соотношения ширины к высоте сопла и выходящей струи. Таким образом немного, но снижается ее температура и, соответственно, заметность летательного аппарата», — заключил эксперт.

Напомним, первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.