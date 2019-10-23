Кислотный «Дождь» банкира Винокурова: кинув вкладчиков, тот так и не создал успешное СМИ

Либеральный телеканал «Дождь» неразрывно связан с личностью своего основателя и главного инвестора Александра Винокурова. Но кто такой этот «серый кардинал» одного из ведущих рупоров русофобской пропаганды в стране? Что представляет собой фигура Винокурова, щедро питающего своими финансами обильный поток либеральной лжи?

Федеральное агентство новостей проясняет этот вопрос.

Скажи мне, кто твой друг…

Александр Иванович Винокуров родился 12 сентября 1970 года в городе Лихославль Калининской области. В 1992 году окончил экономический факультет Тверского государственного университета, и уже на следующий год начал работать в «Тверьуниверсалбанке», причем сразу — в должности замначальника отдела торговых операций.

Карьера финансиста шла успешно, и вскоре он уже возглавил казначейство банка. Но и на этой должности Винокурову спокойно не сиделось, и уже в 1997 году банкир перешел в «Ухтабанк» на позицию заместителя директора региональной дирекции, а затем стал директором филиала в Москве.

Попав в столицу, в том же году Винокуров переходит в АООТ КБ «Балтонэксимбанк», где занял кресло начальника управления корпоративного финансирования.

Можно решить, что Винокуров был каким-то особо одаренным финансистом, раз был настолько востребован. Однако все гораздо проще — его «тащили» по карьерной лестнице его хорошие друзья.

В «Тверьуниверсалбанке» Винокуров плотно сошелся со своим старшим товарищем, начальником отдела управления пассивами Федором Андреевым. Тот одновременно с Винокуровым стал директором регионального филиала «Тверьуниверсалбанка», только в Санкт-Петербурге, а в 1997 году занимал в «Балтонэксимбанке» должность зампреда правления.

В те же годы Винокуров знакомится с основателем и членом совета директоров петербургского банка «Пальмира» бизнесменом Отаром Марганией, выходцем из общины «эбраэли», широко представленной в 1990-е годы в экономической и неформальной «силовой элите» Санкт-Петербурга.

Маргания — влиятельнейший бизнесмен, учившийся в начале 1980-х на экономическом факультете Ленинградского государственного университета им. Жданова вместе с будущим министром финансов РФ Алексеем Кудриным. Этому-то Маргании и принадлежали как «Балтонэксимбанк», так и инвестиционная компания «Балтонэксим Финанс», в которую в 1999 году он перевел своего протеже на должность заместителя гендиректора.

На следующий год последовало новое назначение в карьере Винокурова — он занял место председателя совета директоров того самого банка «Пальмира». В 2001 году банк был переименован в «Вэб-инвест Банк», а в 2005 — в «КИТ Финанс».

Но пусть никого не смущает регулярное изменение вывески банка Винокурова. Со сменой названия финансового учреждения напрочь отсекались как «кинутые» вкладчики, так и взаимодавцы — вполне легально можно было снова начинать крутить деньги хоть каждый год.

Параллельно в 2004—2007 годах Винокуров входит еще и в совет директоров «Транскредитбанка», однако все равно остается во многом номинальной фигурой — все действительно серьезные стратегические имущественные и финансовые решения принимались Марганией, который предпочитал оставаться «в тени».

Однако Маргания «засветился» в качестве советника президента банка «Санкт-Петербург» и члена совета директоров банка «Возрождение», а в 2010 году он стал председателем совета директоров банка ВТБ.

И еще маленькая деталь — с 2004 по 2008 годы Маргания являлся внештатным помощником… министра финансов Кудрина, что неудивительно, учитывая их давнюю дружбу.

Рельсы, шпалы и бриллианты

Как раз в этот период начинает происходить много всего интересного. В середине 2002 года возглавляемый Винокуровым тогда еще «Вэб-инвест Банк» выиграл тендер на размещение очередного выпуска облигаций алмазного монополиста — компании «АЛРОСА».

Феноменальный успех для небольшой кредитной организации! Но и здесь все до скуки просто — за считанные недели до этого «успеха» первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал давний винокуровский друг Федор Андреев, а должность вице-президента по инвестициям занимал Дмитрий Новиков — общий знакомый Винокурова и Федорова.

Через год Андреев перешел в ОАО «Российские железные дороги», заняв пост вице-президента. Теперь структуры Винокурова получили возможность зарабатывать на различных проектах РЖД колоссальные деньги. Начиная с 2003 года лизинговая компания «Магистраль Финанс», подконтрольная Винокурову, выиграла несколько тендеров на поставку РЖД подвижного состава. А к началу 2007 года портфель «Магистраль Финанс» достиг 864 млн долларов — это стало крупнейшим показателем среди частных фирм, работающих в железнодорожном секторе России.

Понятно, что ворочая такими серьезными деньгами, Винокуров полюбил ездить в Лондон и дружить с другими банкирами. В апреле 2005 года на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» во время матча «Челси» — «Бирмингем Сити» Олег Тиньков знакомит Винокурова с Натальей Синдеевой, бывшей тогда генеральным продюсером радиостанции «Серебряный дождь».

Уже в следующем году Винокуров женится на Синдеевой, а в 2007 году у них созрела идея нового телевизионного проекта, но денег на его запуск не было даже у такой небедной семейки.

И все же идея стать медиамагнатом настолько захватила Винокурова, что весной 2008 года банкир переоформляет на себя активы ПИФа «КИТ Фортис — Фонд ипотеки». По состоянию на апрель того года, стоимость фонда превышала 1,035 млрд рублей, то есть немногим более 30 млн долларов. Но и этого отчаянно не хватало на запуск такого недешевого удовольствия, как собственный телеканал.

И тут очень удачно для семейства Винокурова-Синдеевой грянул финансовый кризис 2008 года…

Всем, кому должен, — прощаю

В сентябре «КИТ Финанс» не смог выполнить обязательства по сделкам РЕПО и оказался в глубочайшей долговой яме, грозящей ему банкротством. Однако каким-то невероятным образом банкир смог очень удачно обернуть на пользу себе и своей жене то, что для многих из его коллег по бизнесу стало фатальной катастрофой.

Но и здесь заслуга Винокурова заключается совсем не в том, что он смог спасти банк и деньги его вкладчиков. Как настоящий экономист либеральной школы, он сумел заткнуть собственноручно сделанную финансовую дыру в бюджете банка за казенный счет и «перевесить» все долговые обязательства перед вкладчиками на шею государства. И снова ему очень пригодились старые дружеские связи — не только в «АЛРОСЕ» и РЖД, но и в Минфине.

Уже в октябре 2008 года было объявлено о сделке по приобретению «КИТ Финанса» консорциумом инвесторов в составе инвестгруппы «АЛРОСА» и ОАО РЖД. По 45% «КИТ Финанса» получали инвестиционная группа «АЛРОСА» и «дочка» РЖД — «КРП-Инвест». Еще 10% доставалось «Национальному капиталу» — структуре, близкой к пенсионному фонду «Благосостояние», одним из учредителей которого являлось РЖД.

Потом шла речь о другой схеме: из состава акционеров банка должна выйти «АЛРОСА», 45% акций будет оформлено в собственность самого РЖД, 10% отойдет «Благосостоянию» и еще 45% — аффилированной с ним структуре.

По версии некоторых СМИ того времени, на руководство РЖД, говоря по-простому, сильно «надавили сверху», вынудив принять абсолютно невыгодное для госкорпорации решение всего за четыре дня. И это неудивительно, зная о связях патрона Винокурова Отара Маргании в высших эшелонах российской власти.

Для продажи полностью разоренного винокуровского банка предварительно потребовалось провести его финансовое оздоровление — так называемую «санацию». По информации Центробанка, именно занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин рекомендовал регулятору предупредить банкротство «КИТ Финанса».

На спасение частного банка Винокурова, задолжавшего контрагентам, государство выписало порядка 135 млрд рублей (!) — тогда это составило по курсу более 4,3 млрд долларов. Большую часть этих средств в размере 113 млрд руб. предоставило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), еще 22 млрд руб. выделил «Внешэкономбанк» (ВЭБ).

На тот момент санация потопленного Винокуровым банка стала самой дорогой в истории отечественной банковской системы. По мнению многих аналитиков, просто выплатить компенсации вкладчикам обошлось бы на порядок дешевле, а одной из наиболее вероятных причин, по которой «КИТ Финанс» оказался в столь плачевном состоянии, стала фальсификация отчетности его экс-владелецем.

«Главными негативными факторами гибели «КИТ Финанса» стали неблагоприятные последствия глобального кризиса, а также то, что банк брал на себя чрезмерные риски. По этой модели работали многие другие инвестиционные институты, но их проблемы не получили столь широкой огласки, поскольку их смогли поддержать акционеры», — высказывал свое мнение аналитик из УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин в интервью одному из СМИ.

После успешного избавления частного банка от долгов за счет госбюджета, Винокуров продал свою долю в банке за цену, равной стоимости... бутылки водки. По другим данным, стоимость полностью «убитого» актива была и того меньше — она составила всего… 62 рубля. Тем не менее, по некоторым оценкам, за время работы в банке Винокуров «заработал» более 230 млн долларов. Вот такая либеральная экономика.

Вишенка на торте: о том, что паи «КИТ Фортис — Фонд ипотеки» Винокуров увел буквально из-под носа у новых собственников разоренного им же банка, новые акционеры узнали уже после закрытия сделки по приобретению «КИТ Финанс».

«Действия Александра Винокурова можно расценивать как попытку вывода активов, которые должны быть использованы для расчетов с кредиторами и вкладчиками»,— говорил в интервью СМИ Юрий Новожилов, новый генеральный директор холдинговой компании «КИТ Финанс».

Столь наглая схема увода последних денег из уже загубленного банка накануне его продажи не могла не вызвать острый конфликт между новым акционером и уже бывшим владельцем.

«Мы направили Александру Винокурову письмо-претензию о неисполнении условий соглашения с новыми акционерами банка, — объяснял Новожилов. — В соответствии с четвертым пунктом протокола, в котором согласовывались условия сделки по приобретению ОАО «Инвестиционный банк КИТ Финанс», господин Винокуров обязан был передать новым акционерам группы, помимо всего прочего, инвестиционные паи ПИФов, находящиеся в его собственности».

По оценкам в СМИ, за период кризиса и проблем в банке состояние Винокурова увеличилось аж в 6,5 раз. Остается делать выводы, почему же он так разбогател именно после «экстренной операции по защите банка от разорения».

Русофобия как семейный бизнес

Сразу после успешного сброса «пассива» в виде разоренного собственными руками банка, да еще и с немалой прибылью, Винокуров начал миллиардные инвестиции в медиаактивы — «Слон», «Большой город» и свое основное детище, телеканал «Дождь». Вспомним, как это было.

В январе 2009 года Винокуров и Синдеева приступили к созданию интернет-проекта Slon.ru — «фабрики мнений об экономике, бизнесе, политике и о жизни среднего класса». Синдеева заняла там должность генерального директора. А уже в июне того же года состоялась презентация «Дождя».

Откуда взялись десятки миллионов долларов инвестиций на все эти широкомасштабные медиапроекты, широкой публике не рассказали. По заявлению самой же Синдеевой, «в новый канал она вложила средства, полученные ею в результате продажи загородного дома», и стала единственной владелицей ООО «Телеканал Дождь».

27 апреля 2010 года «Дождь. Optimistic Channel» начал вещание через Интернет, а затем через кабельные и спутниковые сети. Однако «креативно-либеральная» редакционная политика Винокурова и Синдеевой, наполнивших «оптимистический канал» образцами самыми гнусной русофобии, вранья и опросиками типа «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?» привела к тому, что кабельные сети принялись массово отказываться от сотрудничества с «Дождем».

И Slon.ru ждала схожая судьба «медианеудачника». Да и кто в здравом уме стал бы читать издание, рекламировавшее себя так:

«Для нищебродов, у которых нет подписки на «Дождь», мы ведем онлайн абсолютно убойного эфира!»

В середине 2010 года Синдеева покинула этот проект. Впрочем, уже спустя пару месяцев Винокуров покупает для жены новую игрушку — журнал «Большой город» и его сайт, как «близкие по духу».

Однако и успешный «Большой город» Винокуров с Синдеевой умудрились довести до совершенно «обморочного» состояния всего за два с половиной года. В апреле 2013-го главный редактор bg.ru Екатерина Кронгауз ошарашила публику новостью: Винокуров объявил редакции, что увольняет ее в полном составе. По словам экс-банкира, расходы этого проекта достигали 10 млн рублей каждый месяц.

Просуществовав в полуживом состоянии еще три года, когда-то полный жизни «Большой город» впал в глубочайшую кому. Полная неспособность управлять людьми и бизнесом, тем не менее, нисколько не уменьшили амбиций «медиамагната», который с удовольствием рассуждал на тему «плохой системы».

«Система — и политическая, и экономическая — поражает своей несуразностью и нелепостью, — говорил как-то Винокуров в одном из своих интервью. — И сколько всего можно было бы сделать лучше, проще, эффективнее, если бы все это дело происходило на основании такого кайфового слова «конкуренция»…

«Классический либерал», не попавший «в яблочко»

В очередном провальном бизнесе Винокурова нет ничего удивительного. Вместо того чтобы реально заниматься операционным управлением компанией и решением повседневных задач, миллиардер предпочитал проводить время в обществе таких мутных «оппозиционных» деятелей, как Алексей Навальный, и на различных «протестных сборищах», бурливших в 2012 году на московских Чистых прудах.

Более того, как любой оппозиционер, он чувствовал в себе непреодолимое желание попасть в настоящую власть — хотя бы депутатом городской Думы. Такая возможность представилась Винокурову в мае 2014 года, когда, по его словам, руководители партии «Яблоко» сами предложили ему выдвигаться в Мосгордуму по одному из избирательных округов.

Однако в итоговый список кандидатов от «Яблока», утвержденный для выборов в Мосгордуму, владелец «Дождя» так и не попал. Судя по всему, «яблочники» его в итоге просто «кинули», как часто любил поступать со своими партнерами по бизнесу сам Винокуров.

«Из «Яблока» прислали смску «спасибо за понимание», — возмущался Винокуров. — Хотя понимания никакого, конечно, нет. Похоже, что меня просто обманули. Взрослые же люди».

В одном из интервью Винокурова спросили, как он себя определяет, с точки зрения политических и экономических взглядов.

«Классический либерал», — емко охарактеризовал свою позицию тот.

Одного невозможно отнять у Винокурова — горячего, безудержного желания быть «властителем дум» современной российской оппозиции. Но, как наглядно показывает его пример, все, к чему прикасается «классический либерал», рано или поздно обращается в прах — будь то банки, масс-медиа или политические движения. Да и он сам, как правило, теряет все — если, конечно, в дело не вмешивается высокая протекция.

Что ж, это вполне естественный результат — либерализм действует безжалостно, как коррозия. Вполне естественно, что и сознание потребителей «медиапродукции» Александра Винокурова, обильно орошаемое его «Дождем», медленно, но необратимо разъедает самый опасный из всех видов ржавчины — нравственная.