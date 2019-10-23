Россия за три года построит в Конго нефтепровод

Сочи, 23 октября. Российский экспортный центр и ВЭБ подписали меморандум о строительстве в Конго нефтепровода. Документ был подписан в ходе форума «Россия — Африка», который проходит в эти минуты в Сочи. Со стороны африканской республики подписи оставили представители нефтяной компании SNPC и «Афрэксимбанка».

Строительство будет продолжаться три года. Предполагается, что нефтепровод будет транспортировать бензин, дизтопливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты. При этом получателем сырья станет как сама Республика Конго, так и соседние государства — Демократическая республика Конго и ЦАР. Мощность магистрали составит 2,1 млн тонн в год, при этом трубопровод сможет функционировать не менее 40 лет.

«Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки, но и будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях», — прокомментировал подписание меморандума старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.