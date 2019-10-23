Вассерман назвал возможную причину гибели 39 человек, найденных в фуре в Британии

Страшная новость пришла из Англии: в провинции Ессекс полиция обнаружила грузовой автомобиль (фуру), внутри которой находились 39 уже мертвых человек, в числе которых несовершеннолетние. Водитель грузовика, 25-летний выходец из Северной Ирландии, арестован по подозрению в массовом убийстве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выступил с обращением к нации, в котором пообещал лично следить за расследованием и выразил соболезнования родственникам погибших.

Впрочем, его слова могут быть обращены в пустоту: известно, что фура прибыла из Болгарии, и найденные в ней тела могли быть нелегальным контрабандным «грузом», который «испортился из-за неправильных условий хранения». Так считает интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман.

«Конечно же, это нельзя назвать свидетельством краха всей правоохранительной системы Великобритании, но их служба пограничного контроля точно должна быть наказана. Это ужаснейший провал, учитывая тот факт, что, когда фура пересекала границу, люди в ней скорее всего были уже мертвы», — высказал свое мнение легендарный участник телевизионного шоу «Своя игра».

По его мнению, версия о том, что кто-то целенаправленно загружал и перевозил уже мертвые тела, не выдерживает критики. И это точно не могли быть солдаты ирландской повстанческой армии (хотя бы потому, что среди трупов есть детские) или ее жертвы. Наиболее вероятной интерпретацией случившегося может быть то, что это были нелегальные мигранты.

«Не думаю, что это могли быть болгары — от арабов их по внешности отличить довольно сложно, а мы знаем, что на Ближнем Востоке сейчас очень непростая ситуация. Люди бегут от войны, бегут от невзгод, и даже лагерь беженцев в далекой Европе сулит им больше радостей, чем жизнь на родине, где свирепствуют голод и война», — сказал Анатолий Вассерман.

Водитель фуры, конечно же, знал, что перевозит нелегальный груз, но не во всех подробностях. Во время погрузки люди были еще живы. По версии Вассермана, им просто не смогли обеспечить нормальный приток воздуха, и в определенный момент они начали задыхаться.

«Эта страшная смерть, сравнимая по жестокости с тем, как умерщвляли своих жертв нацисты, могла наступить в любое время, вентиляционные отверстия могли быть перекрыты при транспортировке, и почти 40 человек оказались в смертельной ловушке», — закруглил свою версию произошедшего Анатолий Вассерман.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией вокруг предполагаемого «массового убийства», которое вполне могло быть совершено по неосторожности.