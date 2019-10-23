Русские опять пустились в кругосветку, пока ВМСУ ползут к Стамбулу

«Океанские» амбиции военно-морских сил Украины не соответствуют реальным возможностям, тогда как военно-морской флот России продолжает оставаться океанским. К таким выводам пришел обозреватель Федерального агентства новостей после анализа последних событий.

Флот без обученных специалистов — ничто

21 октября в Одессу прибыл транспорт Ocean Freedom, наконец-то доставивший на Украину пару переданных Вашингтоном Киеву б/у патрульных катеров типа Island. Украинские экипажи «Айлендов», прошедшие в Бостоне десятинедельный учебный курс, вернулись домой, надо полагать, намного раньше.

22 октября во Владивостоке ошвартовался прошедший более 7 тысяч морских миль по Северному морскому пути учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Перекоп».

На первый взгляд может показаться, что эти два события между собой никак не связаны, однако это не так. «Перекоп», имевший на борту 118 курсантов Военно-морской академии, а также более 50 владивостокских нахимовцев, и «Айленды», успевшие за десять недель в Бостоне послужить учебными пособиями для украинских команд, объединяет выполняемая этими вымпелами функция «плавучих парт».

Любой флот без хорошо обученных и компетентных офицеров-специалистов — это ничто. При этом всегда имеется масса знаний и умений, которыми будущим мореходам при всем желании не овладеть на берегу. Вот почему любой флот имеет в своем составе «плавучие парты», обеспечивающие возможность отработки курсантами военно-морских вузов практических навыков по штурманским дисциплинам, управлению кораблем и так далее.

И главное: то, какие учебные единицы и как именно используются в этих целях флотом, весьма красноречиво свидетельствуют о его реальных возможностях.

Вот, например, в опубликованной на Украине стратегии развития ВМСУ значится, что украинские корабли должны действовать не только в Черном, но и в Средиземном морях. Мало того, в этой стратегии даже указывается возможное участие украинских кораблей в операциях стран НАТО и Евросоюза в Мировом океане!

Оставим за скобками вопрос о том, где Киев отыщет корабли, способные там, в океане, действовать. В конце концов, мечтают же украинцы достроить свой корвет и выпросить у американцев пару б/у фрегатов — вдруг да получится?

Однако экипажи для этой потенциальной океанской «армады» ВМСУ должны готовить уже сегодня. Как с этим у украинцев обстоят дела?

Ни так ни сяк.

Теоретически украинская эскадра «плавучих парт» насчитывает аж пять вымпелов — это принадлежащие ВМСУ корвет «Винница» проекта 1124П и тройка учебных катеров проекта УК-3, а также числящееся за Одесской национальной морской академией учебное парусное судно «Дружба».

Практически же искалеченная во время шторма в 2007 году «Винница» до сих пор так и не отремонтирована и не переоборудована в учебный корабль. А «Дружба», перестроенная в 1992 году в круизное судно — с соответствующим сокращением мест для курсантов, — с начала XXI века не выходила в море.

В общем, единственными оставшимися на ходу «плавпартами» украинцев остались учебные катера «Чигирин», «Смела» и «Новая Каховка». ВМСУ, конечно, гоняет их в хвост и в гриву, но предел возможностей этих 300-тонных катеров — это вояж Одесса — Стамбул — Одесса с заходом в порты Румынии и Болгарии. Вот такой он, «украинский океан».

Понятно, что специалистов, способных управиться с кораблями дальней морской и океанской зоны, на «утлых челнах» проекта УК-3 не вырастишь. Эпизодические случаи стажировки украинских военнослужащих на кораблях стран НАТО тут тоже не помогут. Объективно по ситуации «на сейчас» ВМСУ способны готовить специалистов лишь для кораблей и катеров, действующих в ближней морской зоне. Иными словами, реальные возможности украинского флота заметно отстают от непомерно раздутых амбиций его адмиралов.

Ну, а как обстоит дело с соответствием амбиций реальным возможностям у ВМФ России?

Кронштадт — Севастополь — Кронштадт

Процитируем официальный сайт министерства обороны РФ:

«Военно-Морской Флот предназначен для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений».

Если вспомнить актуальный корабельный состав ВМФ РФ и недостаточные темпы его обновления, то придется признать: по наличию необходимого современного «железа» реальные возможности Флота от амбиций отстают. Однако совсем не так критично, как у пополняемых речными бронекатерами ВМСУ. К тому же, в отличие от Украины, наша страна не утратила возможности готовить специалистов для кораблей дальней морской и океанской зоны.

Да, количество «плавучих парт» у нас после распада Советского Союза уменьшилось. Однако Россия сохранила самый большой в мире флот крупных учебных парусников — включая доставшийся в 2014-м в аховом состоянии от Украины и восстановленный уже к августу 2016 года однотипный «Дружбе» «Херсонес». И кроме того, оставшиеся в составе ВМФ учебные корабли мы продолжаем использовать не менее эффективно, чем во времена СССР.

В качестве примера последнего можно привести недавние «круизы» учебного корабля 1 ранга проекта 887 «Смольный», имеющего стандартное водоизмещение 6120 тонн, дальность плавания — до 9 тысяч миль, а также помещения, рассчитанные на размещение 30 педагогов и 300 курсантов.

С 17 февраля по 20 мая 2014 года «Смольный» совершил дальний поход из Кронштадта в Алжир и обратно. Главная задача похода заключалась в проведении корабельной и штурманской практик курсантов высших военных учебных заведений Минобороны России.

С 3 июля по 2 ноября 2015 года «Смольный» «сбегал» вокруг Европы из Кронштадта в Севастополь и обратно, по дороге навестив… Анголу. А в июле—октябре 2016 года корабль повторил поход в Севастополь.

Учебный корабль 1 ранга проекта 887 «Перекоп» тоже не раз участвовал в традиционных ежегодных походах учебных кораблей Балтфлота по маршруту Кронштадт—Севастополь—Кронштадт, однако затем командование ВМФ посчитало, что «Перекоп» способен на большее. В итоге его новый дальний поход стал по-настоящему выдающимся.

1 марта 2018 года учебный корабль 1 ранга вышел из Кронштадта. Обратно он вернулся лишь в ноябре, оставив за кормой более 40 тысяч миль, пройденных по волнам четырех океанов!

Кругосветное плавание «Перекопа»

Начало похода было традиционным: «пунктир» вокруг Европы в Севастополь. Но из Севастополя корабль отправился не обратно в Кронштадт, а в сторону Суэцкого канала. Дальше были Красное море, Аденский залив, Коломбо, Джакарта, первый со времен Николая Миклухо-Маклая деловой заход русских моряков в Папуа-Новую Гвинею, международные военно-морских учениях «Комодо-2018» в Индонезии, Владивосток, порт Корсаков, Петропавловск-Камчатский, проход по Северному морскому пути (!), Североморск, вновь «пунктир» до Севастополя (!!) и лишь после этого — возвращение на Балтику.

На учебном корабле за время похода прошли практику более 1000 курсантов военно-морских образовательных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя, Владивостока.

Восемь с лишним месяцев плавания, во время которого курсанты изучали навигационные особенности важнейших районов Мирового океана и решали задачи кораблевождения в условиях Арктики и незнакомых проливах, многого стоят. Не менее важно и то, что кругосветка «Перекопа» служит основой для программ строительства в России новых учебных кораблей, в том числе ледового класса.

Доказывает ли поход «Перекопа», что ВМФ РФ продолжает оставаться океанским? Безусловно.

«Следует отметить, что новые корабли, подводные лодки, современные виды вооружения и военной техники могут эффективно решить задачи в Мировом океане при условии подготовленного личного состава, его профессионализма и решимости к выполнению боевых задач. Традиции и высокие стандарты нашей отечественной школы мореплавания полностью подтверждены уникальным походом учебного корабля «Перекоп», — отметил первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский по итогам того похода.

Участники кругосветки показали высокий профессионализм, целеустремленность, высокие морально-психологические качества и морскую выучку, добавил вице-адмирал.

Вот так. Пока одни на трех катерах ползут вдоль берега к Стамбулу, другие пускаются на учебном корабле в лихую кругосветку, да еще по Северному морскому пути. Как говорится, это все, что надо знать о разнице ВМСУ и ВМФ РФ.

Мы это пишем не в укор украинским морякам, а объективности ради. Хочешь иметь «океанские» амбиции? Так соответствуй им!

Неутомимый «бродяга морей»

Кстати, одним кругосветным плаванием карьера «Перекопа», похоже, не ограничится.

После достопамятного похода 2018 года учебный корабль прошел плановый ремонт, во время которого на «Перекопе» установили современный тренажер «Регель», предназначенный для подготовки специалистов штурманской боевой части надводных кораблей и подводных лодок.

19 июня уже текущего года «Перекоп» вновь покинул Кронштадт.

26 июля учебный корабль прибыл в Севастополь, откуда проследовал… в Архангельск. Если в прошлом году «Перекоп» прошел Северный морской путь с востока на запад, то в этом году корабль двигался с запада на восток.

3 октября учебный корабль встречали в Вилючинске, 18 октября — на Камчатке, а 22 октября, как вы уже знаете, неутомимый учебный «бродяга морей» пришвартовался к Владивостокскому причалу.

Судя по всему, из Владивостока «Перекоп» двинет в Севастополь, то есть — да здравствуют вновь четыре океана и новая кругосветка!