Путин и Туадера договорились поскорее найти убийц российских журналистов в ЦАР

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин и глава Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обсудили расследование убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, произошедшее летом 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, [расследование этого преступления] обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании. Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве», — рассказал Песков.

Напомним, 28 июля прошлого года Расторгуев, Джемаль и Радченко прибыли в ЦАР по заданию организации «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которую финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. Через три дня журналисты были убиты.

Отметим, что россиянам, прибывшим в одну из самых опасных стран мира, не только не обеспечили необходимую охрану, но даже не предоставили переводчика. Кроме того, журналисты въехали в ЦАР по поддельным документам. Структуры Ходорковского оказывали давление на россиян, требуя вести съемки в самых опасных зонах и даже прорываться на территорию военных баз. Все это привело к трагедии — согласно выводам правоохранителей ЦАР, в ночь на 30 июля 2018 года приблизительно в 21.00 между деревнями Кене и Кпаку на 24-м километре дороги из Сибюта в Декоа Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены бандой неустановленных лиц, которые убили журналистов, а также украли некоторые вещи россиян.

Ранее известный российский политолог и публицист Армен Гаспарян заявил, что Ходорковский сознательно отправил журналистов на верную смерть, чтобы получить очередной повод для пиара. Ответственность за гибель российских журналистов на беглого олигарха возложил и советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров. Отметим, что ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование убийства Расторгуева, Джемаля и Радченко.