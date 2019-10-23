Газа, 23 октября. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) искусственно подгоняли свой доклад по расследованию мнимой химатаки в сирийской Думе под нужные заключения, заявили члены специальной независимой комиссии после встречи с одним из участников следственной группы ОЗХО.

Выводы специалистов обнародовал портал WikiLeaks. По словам экспертов, информатор предоставил им электронные письма, текстовые сообщения и скрытые предварительные доклады этой организации. После изучения всей этой информации комиссия пришла к однозначному заключению, что следователи ОЗХО используют неприемлемые методы и скрывают ключевую информацию о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей по данному делу.

«Делается это, по всей видимости, с целью поддержки предопределенных заключений», — подчеркнули они.

Помимо этого специалисты независимой комиссии выяснили, что некоторых инспекторов ОЗХО, которые пытаются помешать утаиванию важных данных, пытаются отстранить от расследования.

Как уточняет ТАСС, одним из этой комиссии является бразильский дипломат Хосе Бустани. В период с 1997 по 2002 год он занимал пост первого генерального директора ОЗХО. По его словам, все, что следователи ОЗХО представляли для публикации в международной прессе, не имело смысла.

«Даже официальные доклады по результатам расследования представлялись в лучшем случае противоречивыми. Теперь картина более ясна, однако она вызывает серьезное беспокойство», — заключил он.

Напомним, сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе стали тиражироваться западными СМИ в апреле 2017 года. Большие старания в распространении этих лживых данных приложила одиозная псевдогуманитарная организация «Белые каски». Подразделения САА были абсолютно бездоказательно обвинены в «применении химоружия».

Факт того, что химоружие не применялось в Думе подтвердили специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон. Буквально через два дня после этих голословных обвинений в адрес САА они обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ. Однако это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.

В мае этого года специалисты ОЗХО под руководством Яна Хендерсона представили доклад, в котором заявили, что баллоны с хлором, который использовались в качестве «фотодоказательства» применения химоружия в Думе были доставили на место съемки вручную. Когда эти данные попали в СМИ, семь представителей организации «Белые каски» признались, что видеозаписи «химической атаки» в Думе были инсценированы.