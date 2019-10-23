Военная полиция РФ расположилась около Кобани для вывода курдов-боевиков из Сирии

Кобани, 23 октября. База подразделения военной полиции России, которое будет осуществлять патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, разместится около приграничного сирийского Кобани (Айн-аль-Араб) для вывода курдов-боевиков из Сирии. Об этом рассказал представитель командования российской группировки генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

«Мы находимся в двух километрах от города Кобани, здесь, на данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование вдоль границы», — рассказал Серицкий по прибытии на место базирования российских подразделений.

Он добавил, что, согласно достигнутым ранее договоренностям между главами России и Турции, с 12.00 (время совпадает с московским) военная полиция РФ приступила к патрулированию вдоль границы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что колонна российской военной полиции прибыла в приграничный сирийский город Кобани, где, по имеющейся информации, полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили сотрудничество при выполнении соответствующих задач.

На этом участке военные РФ и Сирии будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, в которой проводилась военная операция Анкары. Отвод должен завершиться в течение 150 часов с 12.00 23 октября. Договоренности о совместном российско-турецком патрулировании в Сирии были достигнуты в рамках переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября.

После завершения процедуры отвода курдов-боевиков в Сирии начнется российско-турецкий мониторинг территорий на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Накануне по итогам встречи президентов РФ и Турции руководитель российского МИД Сергей Лавров объявил о прекращении турецкой антитеррористической операции против курдских вооруженных формирований. Операция Анкары в Сирии длилась почти две недели — с 9 по 22 октября.

Напомним, она проводилась против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе и, таким образом, обезопасить сирийско-турецкую границу и позволить сирийским беженцам вернуться на свои территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.