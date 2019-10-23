VII Московский международный форум инновационного развития. ФАН-ТВ

В Москве прошел VII Московский международный форум инновационного развития. Основная цель ежегодного мероприятия — развитие новейших технологий. В течение трех дней на площадке проходили пленарные заседания, образовательные мероприятия, мастер-классы и выставка с самыми инновационными изобретениями на сегодняшний день.

Одна из тем форума — мир в 2030 году. Ежегодно технологии совершенствуются с огромной скоростью. В недалеком будущем искусственный интеллект распространится практически на каждый новый продукт и услугу. Мысль о том, что роботы лишат людей профессии, уже не кажется абсурдной. По прогнозам, через 40 лет они смогут занять практически все рабочие места.

«Уже есть такие места работы, которые передаются роботам, потому что роботы это автоматизированные системы. Они могут управлять грузовиками, анализировать агентские снимки. Конечно, взаимодействие с людьми, оно пока что не такое эффективное, но с годами это изменится. Роботы скоро будут работать в обычных магазинах, а, может быть, они однажды напишут бестселлер или станут персональными хирургами. Да, роботы угрожают каким-то местам работы», — предупредил исследователь и прогнозист применения технологий для стимулирования инноваций Джо Байкар.

Чем мы будем заниматься через десятки лет, когда люди в мире лишатся работы — вопрос открытый. В любом случае, в 2030 году нам придется столкнуться и с плюсами, и с минусами искусственного интеллекта. Эти интеллектуальные машины будут и отслеживать каждое наше движение, и создавать социальные предубеждения, но при этом, возможно, помогут найти методы лечения смертельных болезней.