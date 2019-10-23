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ФАН-ТВ

VII Московский международный форум инновационного развития. ФАН-ТВ

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В Москве прошел VII Московский международный форум инновационного развития. Основная цель ежегодного мероприятия — развитие новейших технологий. В течение трех дней на площадке проходили пленарные заседания, образовательные мероприятия, мастер-классы и выставка с самыми инновационными изобретениями на сегодняшний день.

Одна из тем форума — мир в 2030 году. Ежегодно технологии совершенствуются с огромной скоростью. В недалеком будущем искусственный интеллект распространится практически на каждый новый продукт и услугу. Мысль о том, что роботы лишат людей профессии, уже не кажется абсурдной. По прогнозам, через 40 лет они смогут занять практически все рабочие места.

VII Московский международный форум инновационного развития. ФАН-ТВ

«Уже есть такие места работы, которые передаются роботам, потому что роботы это автоматизированные системы. Они могут управлять грузовиками, анализировать агентские снимки. Конечно, взаимодействие с людьми, оно пока что не такое эффективное, но с годами это изменится. Роботы скоро будут работать в обычных магазинах, а, может быть, они однажды напишут бестселлер или станут персональными хирургами. Да, роботы угрожают каким-то местам работы», — предупредил исследователь и прогнозист применения технологий для стимулирования инноваций Джо Байкар.

VII Московский международный форум инновационного развития. ФАН-ТВ

Чем мы будем заниматься через десятки лет, когда люди в мире лишатся работы — вопрос открытый. В любом случае, в 2030 году нам придется столкнуться и с плюсами, и с минусами искусственного интеллекта. Эти интеллектуальные машины будут и отслеживать каждое наше движение, и создавать социальные предубеждения, но при этом, возможно, помогут найти методы лечения смертельных болезней.

VII Московский международный форум инновационного развития. ФАН-ТВ

«Скорее всего, у нас будет еще и медицина персонализированная. Что это такое? Это означает, что на базовом уровне мы будем строить устройства, которые смогут делать лекарства только для вас. Это начнется где-то только с 2030 года. Мы знаем наш геном достаточно хорошо, и, таким образом, мы сможем бороться с заболеваниями, с которыми на данный момент не можем бороться. Таким образом, мы начнем понимать такие болезни как альцгеймер, болезнь Паркинсона»,—  отметил Джо Байкар.

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