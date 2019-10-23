Миро объяснила бизнес-провалы Бузовой «мертвыми душами» в Instagram

Москва, 23 октября. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова закрыла два своих ресторана быстрого питания в Москве, сообщили СМИ. Блогер Лена Миро, известная своими провокационными публикациями, объяснила, с чем связаны бизнес-провалы теледивы.

Миро заявила, что ранее уже предрекала разорение «фастфуда Бузовой». По ее словам, помпезное открытие ресторана, состоявшееся год назад, прошло мимо внимания общественности. Блогер заявила, что «люди, которые изображали толпу на открытии, пришли не по доброй воле», а за вознаграждение. По словам Миро, ажиотажа вокруг ресторанов не было, и в результате они оказались невостребованным убыточным бизнесом.

Блогер напомнила, что до открытия ресторанов Бузова пыталась запустить продажу одежды и криптовалюты. Однако ни одна предпринимательская инициатива теледивы так и не вышла из финансового минуса.

«Все дело в том, что каждое дело Ольги было изначально построено на зыбком основании, что она популярна… Ошибка этих рассуждений же в том, что никаких фанатов у Бузовой нет и в помине», — написала Миро в своем блоге.

По ее мнению, аккаунт Ольги Бузовой в Instagram с огромной аудиторией — «просто обман». Блогер считает, что всего несколько десятков тысяч подписчиков Бузовой являются реальными людьми, а все остальные — «накрутки и боты». Миро объяснила предпринимательский крах Бузовой «мертвыми душами» в соцсети.

«Идея, кстати, не новая — Николай Васильевич Гоголь ее развил еще в позапрошлом веке в своем произведении «Мертвые души». Покупаешь несуществующих душ, берешь кредитик под них и делаешь ноги. Задумка хорошая, вот только правда, в случае Бузовой, как и с Чичиковым, итог вполне закономерен — финансовый крах», — подытожила Миро.

Ранее стало известно, во сколько обошлась Ольге Бузовой ее новая квартира, которую певица приобрела в Москве. Как сообщали СМИ, апартаменты площадью в 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице артистка приобрела за 120 миллионов рублей.