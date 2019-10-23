Эрдоган не позволит курдам-террористам «переодеться» в форму армии Сирии

Анкара, 23 октября. Турецкие власти будут следить за тем, чтобы сирийские курды не смогли «переодеться» в форму правительственной армии Сирии. Об этом заявил журналистам в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заявил, что террористы запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанные с ней отряды сирийских вооруженных курдов должны уйти от 30-километровой зоны на юг. Он обратил внимание на то, что на переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным они говорили о том, «не получится ли так, что члены террористических организаций, сменив название и переодевшись в форму сирийской армии, останутся на этой территории».

«Он [Путин] сказал: «Этого не допустим». Мы будем следить», — рассказал Эрдоган репортерам на борту самолета, возвращаясь из Сочи.

Напомним, во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по окончании переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Так, один из пунктов гласит, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил о прекращении военной операции Турции против курдских формирований.

Военные РФ и САР призваны содействовать выводу курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен подойти к окончанию в течение 150 часов.

Генштаб ВС Турции 9 октября объявил о старте военной антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция проводилась против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.