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Столтенберг прокомментировал меморандум Путина и Эрдогана по курдам-террористам

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Столтенберг прокомментировал меморандум Путина и Эрдогана по курдам-террористам

Брюссель, 23 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал меморандум, касающийся боевиков-курдов в Сирии, который накануне подписали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Столтенберг положительно отозвался об идее перемирия в Сирии. По его словам, это позволит продвинуться вперед на пути политического урегулирования в стране.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию «Источник мира», которая направлена против боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) и сотрудничающих с ними курдов-террористов. План Анкары предполагает создание вдоль границы зоны безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция. Таким образом, операция была закончена.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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