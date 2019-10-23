Эксперт объяснил введение налога за самозанятых «мягкой борьбой с серыми зарплатами»

Обязательная уплата работодателями НДФЛ и страховых взносов за самозанятых входит в программу «мягкой» борьбы с серыми зарплатами в России, рассказывает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых специалистов, труд которых используют вместо того, чтобы нанимать штатных работников.

«Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — сказал Силуанов.

По его словам, в настоящее время в качестве самозанятых по стране зарегистрировались 240 тысяч человек, 90% из которых ранее работали «в серую».

«Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется», — добавил он.

Силуанов подчеркнул, что у самозанятых есть возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права.

Как отмечает Александр Разуваев, для всех граждан Российской Федерации существует одинаковое налогообложение, которое включает уплату НДФЛ и страховых взносов.

«Все должны платить одинаково. У нас идет мягкая борьба с серыми зарплатами, и это касается и самозанятых. Поэтому это все в рамках нынешнего тренда. Проблем с бюджетом нет, но правила игры должны быть одинаковые для всех», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, количество самозанятых в России не уменьшится, потому что это «выбор не только финансовый, но и жизненный». Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, будут ли компании менять схему работы с самозанятыми специалистами, эксперт ответил, что «кто-то будет стараться остаться в тени».

«Однако многие не будут портить отношения с государством», — добавил руководитель ИАЦ «Альпари».

Силуанов также предложил создать перечень профессий для самозанятых. По его мнению, список профессий должен быть фиксированным. После его создания, добавил Силуанов, можно будет расширять действие налогового режима для самозанятых на другие регионы страны.

Министр финансов отметил, что новый налоговый режим, который сейчас введен в четырех регионах России в формате эксперимента, неплохо зарекомендовал себя. Однако были выявлены определенные риски: например, некоторые предприятия при найме работников стали оформлять их не как сотрудников, а как самозанятых. Силуанов отметил, что лично знает о таких случаях.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала успешным эксперимент по тестированию нового налогового режима. Она предложила распространить эту практику с 2020 года на всю Россию.

Напомним, налоговый режим для самозанятых в 2019 году был введен в экспериментальном формате в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В соответствии с ним, самозанятые платят налог в размере 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юридическими лицами.

Ранее сообщалось, что ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени. Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.