Бизнес Африки тянется к России в надежде избавиться от экономического рабства Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 октября выступил в Сочи на первом в истории саммите Россия — Африка. На мероприятии присутствовали представители российского бизнеса и всех без исключения африканских государств — всего около 2 тысяч человек. Выступая на открытии, российский лидер провозгласил, что готов к конкуренции с остальными мировыми лидерами за расположение африканского континента, и заметил, что наши компании уже давно успешно ведут там дела на равноправных началах с представителями местного бизнеса.

О том, насколько перспективны отношения между Россией и странами Африки, Федеральное агентство новостей поговорило с председателем межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политологом Сергеем Марковым.

«Россия в лице Советского Союза уже вела активное и плодотворное сотрудничество со странами Африки, оказывала им экономическую помощь. К сожалению, помощь вскоре потребовалась самому СССР, а его присутствие на африканских рынках сошло на нет. Лишившись мощного сдерживающего фактора, Запад фактически начал экономическое порабощение континента, и теперь, когда Россия вновь готова наращивать свое присутствие в Африке, местный бизнес с радостью принимает экономические предложения нашей страны», — провел исторический ликбез политолог.

Следствием этого явилось беспрецедентное представительство африканских стран на саммите — в Сочи прибыло 43 делегации. Африканские бизнесмены чувствуют себя комфортно, ведь здесь, в отличие от аналогичных форумов с Евросоюзом и Америкой, прошедших ранее, к ним относятся, исповедуя принципы равноправия сторон, давно ставшие основным внешнеполитическим оружием нашей страны. Сказывается и отсутствие черных страниц истории между Россией и народами Африки.

«Колониальное прошлое, конечно же, берет свое, — признается Сергей Марков. — Имперский менталитет, который проявляют американцы и европейцы к африканцам, виден во всем, и они, почти не скрывая этого, относятся к ним, как к людям второго сорта. Наше же традиционно русское мировоззрение, вскормленное необходимостью уживаться с самыми разными народами, не позволяет нам общаться с кем-либо свысока. Представители африканских стран видят это и тянутся к России, понимая, что здесь их не обманут».

Более того, за последние 15-20 лет, в течении которых Россия усиливает свое присутствие в политическом и экономическом пространствах африканского континента, она уже зарекомендовала себя как надежный партнер, считает эксперт. И в этом смысле ее конкурентное преимущество перед странами Запада, доминирующими в регионе с самого падения СССР, очевидно.