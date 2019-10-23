Эксперты назвали цель учений по обеспечению надежной работы Рунета

Москва, 23 октября. Правительство РФ утвердило проведение ежегодных учений по обеспечению надежной работы Рунета. Специалисты объяснили, в чем заключается важность проведения учений.

Начиная с 1 ноября в России ежегодно будут проводиться учения для обеспечения устойчивости российского сегмента Интернета. Соответствующий закон утвердил глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев. Участие в учениях будут принимать владельцы сетей связи и точек обмена трафиком.

Бывший советник президента по Интернету Герман Клименко считает, что риск потери связности в последнее время значительно вырос. Российские специалисты не знают, где находятся серверы ряда организаций, а, значит, предсказать их действия невозможно.

«Если завтра произойдет ЧП или авария, нас отключат, либо что-то еще произойдет, то не очень понятно, как будут работать все наши средства связи», — заявил Клименко в комментарии телеканалу «360».

По словам Клименко, до сих пор неизвестны последствия неполадок с глобальной Сетью. Эксперт также обратил внимание, что зарубежные профильные ведомства жестко контролируют соблюдение правила о размещение серверов на территории страны. Однако в России иностранные организации этих правил придерживаться не стремятся.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что учения позволят понять, что необходимо делать в случае отключения Интернета в России со стороны иностранных государств.

«Скорее, надо говорить о формировании искусственных помех, разрыве связи и определении устойчивости каналов, которые позволяют осуществлять доступ к интернету и DNS-адресацией», — рассказал омбудсмен.

Специалист отметил, что слово «учения» звучит очень громко, скорее это будет похоже на «лабораторную работу». Главная цель мероприятий – определить устойчивость Рунета, найти узкие места, включая связанность сетей. По итогам учений будут сформированы рекомендации отечественным операторам, чтобы они сформировали линки и убрали петли, разрывы, потери сигнала и трафика. Мариничев подчеркнул, что учения не подразумевают отключение Интернета.