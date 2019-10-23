Минобороны РФ показало карту отвода сил курдов-террористов на севере Сирии

Москва, 23 октября. Министерство обороны РФ обнародовало карту зоны безопасности на севере Сирии. На карте обозначен район проведения военной операции Турции, зона отвода сил курдов-террористов, зона российско-турецкого патрулирования и посты сирийской пограничной службы. Согласно опубликованной информации, сирийские пограничники выставят по меньшей мере 15 блокпостов на границе с Турцией.

Военное ведомство также сообщило о 15 случаях нарушения режима прекращения в Сирии за сутки. Так, например, в провинции Алеппо было зафиксировано 4 обстрела, в Латакии — 5, в Идлибе — 3, в Хаме — 3.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.