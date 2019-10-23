Онищенко поддержал предложение ограничить продажу детского шампанского в РФ

Москва, 23 октября. Продажу детского шампанского в России нужно ограничить, поскольку этот напиток может спровоцировать ребенка на употребление настоящего алкоголя. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Давайте сделаем игрушечные сигареты? Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую? Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниям к молодым девушкам? Ребенок вырабатывает инстинкт, он подражает», — заявил депутат.

Практикующий психолог, доктор наук и профессор Андрей Зберовский придерживается несколько иной точки зрения. Он утверждает, что употребление детского шампанского хоть и является не самым хорошим примером проведения, но все же не провоцирует ребенка на распитие алкоголя.

«Надо быть реалистом и понимать, что все-таки главным инструментом формирования нашего поведения является семья», — рассказал психолог телеканалу «360».

По словам Зберовского, у ребенка формируется позитивное отношение к алкоголю, если его родители употребляют спиртные напитки. Психолог подчеркнул, что детское шампанское на этот процесс не влияет. С ним согласился и другой эксперт — клинический психолог Михаил Хорс. Он рассказал в эфире НСН, что родителям, которые хотят подстраховаться от употребления их ребенком спиртных напитков, следует самим вести здоровый образ жизни или хотя бы не пить алкоголь при детях.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России, пишут «Известия». Парламентарий считает, что этот напиток формирует у детей лояльное отношение ко взрослому «прообразу» данного товара.