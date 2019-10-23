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Путин сообщил о готовности подписать меморандум об основах взаимоотношений с Афросоюзом

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Путин сообщил о готовности подписать меморандум об основах взаимоотношений с Афросоюзом

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности России подписать меморандум об основах взаимоотношений с Африканским союзом.

Глава государства отметил, что Москва готова развивать партнерские связи с региональными структурами Африки по линии ЕврАзЭС и на двусторонней основе.

«Отмечу в этом контексте подготовленный к подписанию здесь в Сочи меморандум между Россией и Афросоюзом об основах взаимоотношений», — добавил Путин, открывая рабочий завтрак с участием руководителей региональных организаций Африки.

Напомним, саммит Россия – Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

Ранее Путин в рамках саммита Россия — Африка провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и ЮАР должен быть больше показателя прошлого года в 1 млрд долларов. Путин назвал недостаточным текущий результат и выразил надежду, что встреча позволит усилить взаимодействие между двумя странами.

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