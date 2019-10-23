Канделаки попросила «запредельный гонорар» за работу тамадой

Москва, 23 октября. Телеведущая и генеральный директор главного спортивного канала станы «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что почти прекратила проводить свадьбы и дни рождения, поскольку предпочитает вести лекции. Впрочем, она заявила о готовности вернуться к работе тамадой за определенный гонорар.

По мнению Канделаки, она будет лучшей, если вновь займется проведением праздников.

«Понимая, сколько я могу зарабатывать за три часа свадебного мероприятия или дня рождения, меня это снова начнет увлекать», — призналась ведущая.

Гендиректор «МАТЧ ТВ» указала на то, что предпочитает зарабатывать «не на коротком шаге», а работать над развитием крупных компаний, пишет KP.ru.

Однако она обратила внимание на то, что благодаря корпоративам могла зарабатывать в 10 раз больше, чем сейчас. Она рассказала, что всегда просит своего менеджера запрашивать «какой-нибудь запредельный гонорар», к примеру, 150 тысяч евро.

«Если кто-нибудь заплатит, я посчитаю, сколько на эти деньги я могу сделать хорошего», — добавила Канделаки.

Ведущая уточнила, что за 50 тысяч евро она лучше выступит на лекции, потому что это занятие помогает ей развиваться.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как изменила свою внешность, а также поделилась секретом красоты и молодости.