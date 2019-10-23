Волкер и Зеленский стали козырем демократов против Трампа

Бывший специальный представитель США в НАТО по вопросам Украины Курт Волкер стал козырем против действующей американской администрации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Совет Волкера

Курт Волкер рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому убедить американского лидера Дональда Трампа в своем намерении расследовать коррупцию и возможное вмешательство Украины в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Волкер дал Владимиру Зеленскому подобный совет 2 июля, «отведя его в сторону на конференции в Торонто». Американский политик заявил украинскому лидеру, что это «поможет преодолеть поток негативной информации об Украине», которую сообщал Дональду Трампу Руди Джулиани, личный адвокат президента США.

Также Волкер якобы советовал Владимиру Зеленскому «проявить готовность принять некоторые пункты повестки дня адвоката Трампа». При этом Волкер заявил перед Конгрессом, что в ходе состоявшегося 2 июля разговора с украинским президентом он не упоминал имени Джо Байдена и не давал Зеленскому совета «контактировать» с Джулиани.

Факты для импичмента

Как отметил Евгений Валяев, показания экс-спецпредставителя по Украине Курта Волкера в конгрессе США наполняют процедуру импичмента новым содержанием. Еще недавно казалось, что Дональд Трамп легко отобьется от обвинений в злоупотреблении властью по украинскому направлению, так как у демократов не хватало для этого фактов. Курт Волкер стал тем самым человеком, который предоставил такие факты.

«Вполне вероятно, что на этот шаг его побудили действия Трампа, который решил сделать Волкера настоящим «козлом отпущения» в этой истории. Окружение американского президента пыталось выдать историю с давлением на Зеленского чуть ли не личной инициативой Волкера. Такой сценарий вряд ли устроил Волкера, который, начав защищаться, стал давать показания в Конгрессе против президента», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, то, что Дональд Трамп начал оказывать давление на Украину, стало ясно почти сразу после того, как Владимир Зеленский выиграл выборы. Это было ясно по косвенным признакам, когда Дональд Трамп начал блокировать оказание финансовой помощи Киеву, а также переносил двустороннюю встречу с Зеленским. Для Дональда Трампа такие действия – часть его поведения на международной арене. Он привык со всеми общаться языком давления, ведь так легче заключать с обратной стороной сделку. А выгодность сделки — критерий эффективности политики для Трампа. Действия по Украине ложатся в рамки дипломатии Трампа, которая царит в Вашингтоне в последние годы.

«Импичмент против Трампа — это скорее уже предвыборная история. Ее цель — ослабить позиции Дональда Трампа перед новой президентской избирательной кампанией. Демократам нужно наполнить импичмент содержанием, чтобы провести голосование в палате представителей. После этого импичмент окажется в сенате, где республиканцы обладают большинством. У импичмента нет потенциала состояться, если только у расследования не появятся новые супер-козыри. Но, скорее всего, этим козырем как раз выступает Курт Волкер», — добавил Евгений Валяев.

Зачем демократам импичмент, если он все равно обречен? Отвечая на этот вопрос, политолог заметил, что, во-первых, они постоянно напрягают Трампа, держат его под постоянным давлением. Сначала годами шло расследование по так называемому «сговору» с Россией, теперь эта история с давлением на Украину. Демократы не позволяют Трампу спокойно вести свою политику. Они ожидали, что от их действий рейтинги Трампа покажут падение, но этого не происходит. Трампу удается выставлять давление на себя с выгодной ему стороны. Он выглядит как настоящий борец с вашингтонской бюрократией. Но история с импичментом может все-таки сказаться на рейтингах Трампа, так как американцы вряд ли оценят тот факт, что их президент нарушает закон при управлении страной, решая как бы свои личные задачи.

«Существует даже сценарий, по которому, при высоком падении рейтингов Трампа, от него могут отвернуться однопартийцы-республиканцы. При таком сценарии они поддержат импичмент в Сенате и будут выдвигать на президентскую гонку новое лицо. Но для такого сценария у обвинения явно не хватает свидетелей и новых фактов. Поэтому ситуация с Украиной, хоть и доставляет Трампу новые неудобства, но пока не выглядит историей более опасной, чем расследование по «сговору» с Россией», — заключил Евгений Валяев.

Ранее спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы США использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента на выборах 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия.