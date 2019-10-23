Чаплин призвал не «приукрашивать» реальность в реалити-шоу про монастырь

Москва, 22 октября. Священник Всеволод Чаплин высказался о создании нового реалити-шоу «Остров», которое собираются снимать в монастыре на озере Селигер. Священнослужитель призвал не «приукрашивать» в проекте реальность российских духовных обителей.

Ранее телеканал «Спас» объявил кастинг в свой новый проект «Остров». Потенциальным участникам проекта предлагают «узнать себя и мир монастырской жизни». Съемки реалити планируются в мужском православном монастыре Нилова пустынь, который расположен на озере Селигер.

Чаплин высказал свои опасения касательно реалити-шоу.

«Если показывать действительность и реальность, ее не стоит приукрашивать. Самое плохое, если мы получим глянцевую картинку монастыря, не имеющую отношения к реальной жизни большинства иноческих обителей», — сказал священник в комментарии телеканалу «360».

Он также объяснил, можно ли женщинам попасть в Нилову пустынь. Духовник подчеркнул, что монастырь «не тюрьма и не интернат», и там «достаточно свободный режим посещения». В соответствии с церковными устоями, не принято, чтобы женщины ночевали в мужских монастырях, а мужчины — в женских. Исключение составляют здания паломнических корпусов, которые обычно либо расположены за монастырской оградой, либо удалены от мест, где живут монахи. Однако само появление женщин и мужчин в монастырях, по словам Чаплина, не экстраординарно.

Священник, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Постернак, в свою очередь, считает, что авторы нового реалити-шоу преследуют благую цель и хотят показать людям, далеким от церкви, как устроена жизнь в монастыре.

«Существует набор стереотипов, по которым воспринимается церковная жизнь. Вполне возможно, шоу преследует цель как раз поменять эти стереотипы», — сказал он в беседе с журналистами телеканала.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что деятельность Русской православной церкви необходима для полного раскрытия потенциала народа России. Именно от силы духа человека, по словам священнослужителя, зависит воплощение любой героической идеи. Патриарх Кирилл призвал православных христиан позаботиться о ее укреплении у детей и молодежи.