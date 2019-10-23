Эксперт объяснил, почему Западу не догнать Россию в производстве гиперзвуковых двигателей

Военный аналитик Сергей Судаков сообщил, что Запад отстает от России в производстве гиперзвуковых двигателей на 5-7 лет.

Ранее стало известно, что на исследовательском полигоне в американском штате Колорадо состоялись испытания британского двигателя для гиперзвуковых летательных аппаратов. По заверениям разработчиков, установка позволяет развивать до 5 чисел Маха (6125 км/ч).

Одной из самых важных частей нового двигателя является сверхлегкий теплообменник с предварительным охлаждением, который предотвращает перегрев двигателя на гиперзвуковых скоростях. Созданием силовой установки, которая, как предполагается, может использоваться не только на ракетах, но и на самолетах, занимаются несколько групп ученых. Финансирует проект, в том числе, и Великобритания.

В разработке участвует американское агентство оборонных исследований DARPA, а также Европейское космическое агентство. DARPA называет реализуемый проект HTX.

«Мы добились от двигателя того, чтобы он позволял развивать такие скорости, которые вдвое выше скорости, например, самолета «Конкорд», и примерно на 50% выше скорости SR-71 Blackbird. В итоге мы можем получить самый быстрый самолет из когда-либо использовавшихся в мире», — значится в сообщении разработчика, компании Reaction Engines Ltd.

Следующий этап испытаний новой установки будет проходить уже на территории Великобритании, там в настоящее время строится специальный завод. Разработчики отмечают, что одним из направлений использования перспективного двигателя являются гиперзвуковые тяжелые беспилотные летательные аппараты.

По мнению российского аналитика, профессора академии Военных Наук Сергея Судакова, «за британцев и американцев можно, конечно, порадоваться, но на сегодняшний день наиболее качественные гиперзвуковые двигатели были произведены в России», и они хорошо себя зарекомендовали на регулярных испытаниях.

«Абсолютно понятно, что ключевая проблема любого гиперзвукового двигателя — это топливо и система охлаждения. Если у тебя хорошая система охлаждения, ты можешь создать ракету, которая будет лететь очень быстро и очень долго. Еще раз напоминаю, что это мы создали тренд, а значит вскоре и американцы, и китайцы, и британцы, и французы, все представят свои гиперзвуковые ракеты. Надо понимать одну простую вещь: чтобы у вас была полноценная ракета и полноценный двигатель, необходимо постоянно проводить не то чтобы летные испытания, надо постоянно совершенствовать те технологии, которые есть. Необходимо увязывать изделие с теми условиями, где будет эксплуатироваться двигатель, каким образом разработчик будет проводить корректировку этого двигателя, каким образом те ракеты, которые будут создаваться, будут гарантированно управляться через навигационные системы и т. д.», — сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Но мало просто создать силовую установку, способную разгонять носитель до гиперзвуковых скоростей, необходимо заложить в нее характеристики, позволяющие осуществлять дальний полет. И это принципиальный вопрос, так как ракеты и тем более самолеты с такими двигателями должны преодолевать расстояние в несколько тысяч километров.

«И именно Россия создала систему, позволяющую собирать универсальные двигатели, которые можно поставить на любой тип носителя, и те будут летать далеко. И мы показали, что наши изделия не перегреваются, при этом они развивают скорость, превышающую 5 Махов. Мы летаем гораздо быстрее, в районе 12 Махов (14700 км/ч — Прим. ФАН). Так что у британского двигателя, как по мне, достаточно средние характеристики. Не хочу обижать британцев, но сейчас они мне напоминают неких калек, которые решили создать собственный велосипед, когда он уже давно придуман. То есть достаточно представить, что Россия может выходить на 12 Махов, а британцы рекламируют 5 Махов. Ну да, мы можем за них порадоваться, хорошую вещь сделали», — продолжает Судаков.

Однако, по словам собеседника ФАН, Россия уже ушла далеко вперед в сфере создания и развития высоких военных технологий, позволяющих создавать реально работающие гиперзвуковые двигатели.

«У нас технологический отрыв в 5-7 лет. То есть им нужно еще прожить эти 5-7 лет, провести тысячи испытаний, потратить колоссальные деньги и только потом конкурировать. Но и мы при этом не стоим на месте, мы движемся вперед. Так что британская пресса воспримет эту новость хорошо, все покивают головой и скажут, что все замечательно. Так что хорошие рекламные цели, хорошая заявка о себе, но не чемпионская», — заключил эксперт.

Напомним, в министерстве обороны США всерьез намерены изучить вопрос необходимости дальнейшего развития авианосного флота страны и идею постепенного отказа от него из-за гиперзвуковых ракет России.