Вашингтон, 23 октября. Соглашение президентов России и Турции о совместном патрулировании севера Сирии добавило унижения Вашингтону, превратив Штаты в геополитического неудачника, считают журналисты американского телеканала CNN.

Сотрудники канала также напомнили о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».

Встречу лидеров РФ и Турции прокомментировал американский сенатор-демократ Боба Менендес. По его мнению, Москва и Анкара вышли победителями, а США не знает даже того, где могут остаться американские войска, отмечает издание USA Today.

Как сообщалось ранее, накануне Путин и Эрдоган после почти шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих на территорию буферной зоны на границе САР и Турции. Они должны будут обеспечить отвод курдских террористов с этих территорий в течение 150 часов.

С 9 по 22 октября Анкара проводила на северо-востоке САР антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее целью была нейтрализация курдских боевиков, сотрудничающих с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Штаты оказывали поддержку курдским террористам, но на этот раз отказались им помогать и начали выводить свой воинский контингент с севера САР, где, к слову американцы всегда находились без разрешения Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.