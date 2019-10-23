Туадера рассказал Путину о просьбе к ООН снять запрет на поставки оружия в страну

Сочи, 23 октября. Власти Центральноафриканской Республики обратились к ООН с просьбой снять запрет на поставку оружия. Об этом в среду заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что эмбарго было введено в 2013 году против прошлого правительства. Власть в стране с того времени поменялась, однако запрет остался. В итоге армия страны не может получить вооружение, а вооруженные группировки добывают оружие в обход эмбарго.

«Мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны. Поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», — сказал Туадера.

Ранее сообщалось, что комитет ООН и власти ЦАР работают над отменой эмбарго на поставки оружия. Представители комитета начали изучать информацию о применении санкций, которые были введены резолюциями Совета Безопасности ООН, в частности резолюцией 2127, касающейся оружия.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.