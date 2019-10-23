Онищенко предложил падким до «все включено» россиянам альтернативу Турции и Китаю

Геннадий Онищенко резко раскритиковал российскую туристическую отрасль за инфантильность и непрофессионализм, комментируя их пиар турецкого и китайского варианта дешевого отдыха по системе «все включено». Ранее появилась информация, что для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции, и позаботились об этом владельцы отелей в Китае. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь россиян популярной системой all inclusive («все включено»), давно практикуемой в Турции.

Президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин рассказал, что они специально пригласили турецких специалистов, а также сами съездили в Турцию, чтобы познакомиться с опытом внедрения этой системы.

Отметим, злоупотребление алкоголем, который также «включен» в путевку, эксперты считают одной из главных причин ужасающей статистики смертности россиян на курортах Турции.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что повальное увлечение россиян дешевым, но небезопасным отдыхом на турецких, а теперь еще и китайских курортах — это следствие инфантильности, неэффективности и непрофессионализма отечественной туристической отрасли.

«К китайцам претензий нет, а вот почему ничего не делает наша туристическая индустрия, чтобы изменить эту ситуацию, мне непонятно, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наша туристическая отрасль за последние годы так и не предложила ничего взамен недорогому отдыху в той же Турции. А у нас, напомню, есть и Крым, и сотни километров Черноморского побережья в Краснодарском крае, и дружественная нам Абхазия».

Сложившаяся ситуация вызывает массу вопросов, отмечает парламентарий.

«Инфантильная позиция нашего туристического бизнеса вызывает самое резкое осуждение, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, климатические зоны нашей страны чрезвычайно разнообразны и более благоприятны для российских туристов, чем почти банные условия, которые им предлагают некоторые зарубежные курорты, в том числе — расположенные почти на экваторе».

По словам Онищенко, отставание отечественной туриндустрии можно было оправдать в 1990 годы, но никак не сегодня.

«Это ярчайшие проявления инфантильности, неэффективности и непрофессионализма, которые, к сожалению, стали визитной карточкой нашей туриндустрии, — подчеркнул депутат Госдумы. — У нашей отрасли было достаточно времени, чтобы нормально развить отечественный туризм. Для тех, кто хочет в теплый климат, —Крым, Краснодарский край, российское побережье Каспийского моря. Гораздо более благоприятный для отдыха умеренный климат, когда организму не нужно в короткие сроки перестраиваться — тут в нашей стране полное раздолье, огромное количество уникальных рекреационных зон».

Но, увы, при организации отдыха россиян все козыри были отданы в руки иностранцев, посетовал первый зампред комитета ГД. Онищенко предложил падким до «все включено» россиянам альтернативу Турции и Китаю — интересный и полезный отдых в России. А российским туроператорам нужно делать все, чтобы это отдых был комфортабельным и недорогим, отметил он.

«Спасибо, конечно, турецким и китайским товарищам за заботу о наших туристах, но при этом — резкое осуждение несостоятельности нашей туристической индустрии! Но и самим россиянам не стоит стремиться за границу, забывая об отечественных курортах», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Как отметил глава туристической отрасли Хайнаня, российские туристы составляют до трети общего потока иностранцев, прибывающих на этот китайский курорт. Полюбившуюся россиянам систему all inclusive планируют для начала внедрить в четырех-пятизвездочных отелях, затем — в трехзвездочных. При этом система «все включено» не приведет к значительному подорожанию путевок, заверил представитель китайской туриндустрии. Так, тур на Хайнань на шесть дней для двоих сегодня можно приобрести всего за 50 тысяч рублей.