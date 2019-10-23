Врачи рассказали, к чему приводит хронический недосып

Москва, 23 октября. Врачи Подмосковья рассказали, к чему может привести хронический недосып. Они отметили, что детям нужно спать намного больше, чем взрослым.

Здоровый сон сопровождается хорошим самочувствием и стабильным психоэмоциональным состоянием. А вот недосып приводит к стрессу, раздражительности и замедленности реакций.

Взрослый человек должен спать 7-8 часов, а детям положено отдыхать 11-14 часов в зависимости от возраста ребенка. Женщины также нуждаются в продолжительном сне.

Прекрасный пол в большей степени подвержен депрссивным состояниям. Хронический недосып у дам может привести к сбою гормональной системы, пишет РИАМО.

Если женщине не хватает сна, она начинает больше есть, что приводит к ожирению. Недосыпание негативно влияет на безопасность за рулем.

Скорость реакций сонного человека сравнима с состоянием алкогольного опьянения. Человек, который ложится спать поздно, а встает рано, обычно агрессивен и занят мрачными мыслями.

Специалисты советуют не есть перед сном и исключить бодрящие напитки. На пользу пойдет молоко, чай с травами. Перед сном следует проветривать помещение.

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