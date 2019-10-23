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Микроавтобус взорвался в сирийском городе Камышлы, ФАН публикует видео

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Микроавтобус взорвался в сирийском городе Камышлы, ФАН публикует видео

Дамаск, 23 октября. Первые фото и видео с места взрыва микроавтобуса в сирийском городе Камышлы публикует Федеральное агентство новостей.  

По предварительным данным, к транспортному средству было прикреплено взрывное устройство. Взрыв прогремел около городского центра связи. Все обстоятельства и подробности происшествия в данный момент уточняются. 

Микроавтобус взорвался в сирийском городе Камышлы, ФАН публикует видео

Микроавтобус взорвался в сирийском городе Камышлы, ФАН публикует видео

Микроавтобус взорвался в сирийском городе Камышлы, ФАН публикует видео

Напомним, с 9 по 22 октября на северо-востоке Сирии проходила турецкая операция «Источник мира» против курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. По ее итогам Анкара создала на сирийско-турецкой границе буферную зону для размещения беженцев из САР.

«Перезагрузить» ситуацию в арабской стране помогли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне они почти шесть часов обсуждали положение дел в Сирии и в итоге приняли соглашение, согласно которому, начиная с полудня 23 октября подразделения САА и российская военная полиция будут обеспечивать отвод курдских боевиков от зоны безопасности. Этто процесс должен завершиться в течение 150 часов. В дальнейшем эти территории, кроме города Камышлы, будут патрулировать российские и турецкие силы. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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