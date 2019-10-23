Путин пообещал президенту ЦАР поддержку России в преодолении кризиса

Сочи, 23 октября. Россия будет поддерживать усилия руководства Центральноафриканской Республики по стабилизации ситуации в стране и укреплять с ней партнерские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой на полях саммита Россия — Африка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране», — пообещал он.

Путин сказал, что Россия приветствует настрой ЦАР на развитие разностороннего сотрудничества и подчеркнул, что РФ со своей стороны также намерена укреплять с африканской республикой взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи.

Российский лидер отметил, что ЦАР — перспективный партнер России на Африканском континенте, и отношения двух стран носят дружеский характер.

«Как мы знаем, Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установила дипломатические отношения. В следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — напомнил президент.

Глава Центральноафриканской Республики в свою очередь рассказал о том, как государству помогли российские поставки военного вооружения. Он отметил, что вторая партия оружия, переданная Россией в этом году, позволила армии республики повысить уровень боеспособности.

«После второй поставки российских вооружений, наконец, у нас есть силы для дееспособности нашей армии», — подчеркнул президент.

Во время встречи с коллегой президент России предложил сформировать перечень перспективных проектов двух стран и приступить к поиску операторов для них.

Напомним, Россия поставляет Центральноафриканской Республике оружие и боеприпасы на основе двустороннего соглашения между главами государств и министрами обороны двух стран. Также российские инструкторы наряду с европейской миссией EUTM-RCA проводят в республике подготовку военнослужащих вооруженных сил ЦАР (FACA).

Саммит Россия — Африка, который сегодня открылся в Сочи, продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

В течение двух дней на полях саммита будут обсуждаться ключевые вопросы развития Африканского континента, его безопасности, а также планы сотрудничества африканских государств с различными партнерами.