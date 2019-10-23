Зеленский потребовал проверить членов комитета Рады по финансам на полиграфе

Киев, 23 октября. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи, чтобы исключить подозрения в коррупции. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что не собирается мириться с попытками «бросить тень» на его партию, за которую голосовали жители страны.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что 11 членов комитета Рады по финансам получили по 30 тысяч долларов в качестве взятки. Предполагается, что эти деньги стали вознаграждением за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной рады. В украинских СМИ уточнили, что речь идет о депутатах партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

В связи с этими публикациями украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила дело по статье о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Если сообщения подтвердятся, фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.