Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин назвал главные сферы сотрудничества России и ЦАР

148
0 Оставить комментарий

Путин назвал главные сферы сотрудничества России и ЦАР

Сочи, 23 октября. Москве и Банги следует сформировать перечень двусторонних перспективных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой .

«На основе этого документа мы сможем заняться поиском наших экономических операторов», — уточнил он на полях форума Россия — Африка в Сочи. 

В ходе переговоров Путин заверил Туадеру в том что российские компании заинтересованы в работе в республике и пообещал, что Москва будет содействовать укреплению взаимовыгодных экономических связей. По словам российского лидера, в сфере экономики и торговли у России и ЦАР очень хорошие перспективы, хотя «еще многое предстоит сделать». Приоритетными он считает сферу энергетики, сельского хозяйства и поставки промышленного оборудования.

«Нужно подумать над тем, как в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств», — заключил Путин.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров