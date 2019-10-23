Путин назвал главные сферы сотрудничества России и ЦАР

Сочи, 23 октября. Москве и Банги следует сформировать перечень двусторонних перспективных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой .

«На основе этого документа мы сможем заняться поиском наших экономических операторов», — уточнил он на полях форума Россия — Африка в Сочи.

В ходе переговоров Путин заверил Туадеру в том что российские компании заинтересованы в работе в республике и пообещал, что Москва будет содействовать укреплению взаимовыгодных экономических связей. По словам российского лидера, в сфере экономики и торговли у России и ЦАР очень хорошие перспективы, хотя «еще многое предстоит сделать». Приоритетными он считает сферу энергетики, сельского хозяйства и поставки промышленного оборудования.