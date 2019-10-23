Скворцова заявила, что Россия готова экспортировать в Африку лекарство от Эболы

Сочи, 23 октября. Россия готова поставлять в Африку собственную вакцину против лихорадки Эбола и других эндемичных заболеваний данного региона. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в своем докладе в ходе пленарного заседании на саммите Россия — Африка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Скворцова отметила, что решение о разработке вакцины от Эболы было принято во время вспышки заболевания в странах Западной Африки в 2014-2016 годах.

«Были в рекордно короткие сроки разработаны с применением самых современных генноинженерных технологий две векторные вакцины от лихорадки Эбола, которые стали первыми в мире зарегистрированными вакцинами для профилактики этого заболевания», — рассказала она.

По словам Скворцовой, вакцина уже прошла некоторые испытания. Первый этап ее применения был реализован в Гвинее: в 2017-2018 годах ее получили 2 тысячи человек. Результаты показали сохраняющиеся в течение длительного срока (более года) высокие защитные свойства вакцины и ее безопасность.

Скворцова добавила, что в России дополнительно разработали специальную лиофилизированную, «сухую» форму вакцины от Эболы, которая не требует низких температур и может храниться в обычном бытовом холодильнике, поэтому легко транспортируется на жаркий континент.

По словам министра здравоохранения, в сотрудничестве с Африкой в сфере здравоохранения особое внимание в целом уделяется актуальной для стран континента проблеме инфекционных заболеваний.

Это сотрудничество, отметила Скворцова, осуществляется в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями системы ООН.

Министр рассказала, что помимо средств профилактики лихорадки Эбола, в России разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания, который уже показал 100% подтвержденную защиту в эксперименте на приматах и в настоящее время находится на завершающем этапе клинических исследований.

После его регистрации Россия будет готова предложить его для экспорта в страны Африки, подчеркнула Скворцова.

Кроме того, в РФ разработана высокоэффективная оригинальная вакцина от полиомиелита с большим экспортным потенциалом, которая, по словам министра, позволит внести весомый вклад в «эрадикацию полиомиелита на Африканском континенте».

Скворцова рассказала, что основными направлениями совместной работы со странами Африки являются медицинское образование, повышение квалификации врачей, разработка и применение методов диагностики, профилактики и лечения неинфекционных и эндемичных для региона инфекционных заболеваний.

Министр российского здравоохранения выразила уверенность в продолжении «конструктивного сотрудничества» со странами Африки в сфере здравоохранения и отдельно в борьбе с эндемичными инфекциями с помощью российских инновационных разработок.

Саммит Россия — Африка, который сегодня открылся в Сочи, продлится два дня. На его полях будут обсуждаться ключевые вопросы развития Африканского континента, его безопасности, а также планы сотрудничества африканских государств с различными партнерами.