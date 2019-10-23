Джабаров объяснил, почему Россия списала долги стран Африки на сумму в $20 млрд

Сенатор Владимир Джабаров уверен, что, списав долги странам Африки, Россия вкладывается в собственное будущее.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка» в Сочи сообщил, что Москва списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал глава российского государства.

По словам президента, с рядом государств Африки уже запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «принятое Россией решение самое правильное, потому что это инвестиции в будущее».

«Вот это такая политика России, и она правильная. Ну что толку держать долги, которые, к сожалению, многие страны Африки не в состоянии выплатить? Так было и в советские времена, и сейчас они (страны Африки. — Прим. ФАН) не в состоянии. Поэтому сейчас, если идет списание, то мы усиливаем свое присутствие в этих странах: там появляются совместные социально-экономические проекты, и я думаю, что рано или поздно не только все деньги к нам вернутся, но мы также сможем заработать. Но самое главное, мы заслужим уважение в этих странах, потому что даже если мы списываем долги, это еще не значит, что мы этих денег не получим в будущем», — пояснил сенатор.

Таким образом Российская Федерация помогает экономически слабым государствам африканского континента выбраться из долговой ямы и развить собственную экономику при помощи Москвы.

«Многие ведущие страны списывают долги африканских стран: и американцы это делают, и французы. Это нормальная практика, особенно если учитывать, что континент активно подвергался хищническому разграблению в XVII веке, в XIX веке, в XX веке. А перспективы огромные, потенциал континента колоссальный, поэтому это правильные и выверенные действия России, и они в будущем принесут свои плоды», — считает Владимир Джабаров.

Ранее российский лидер отметил, что Москва приветствует создание зоны свободной торговли в Африке. По его словам, сейчас Африканский континент становится одним из центров роста мировой экономики.

Напомним, в Сочи 23 октября в парке науки и искусства «Сириус» стартовал форум Россия — Африка. На церемонии открытия мероприятия выступили президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Сообщалось, что в рамках мероприятий форума Россия и Африка обсудят в том числе вопросы гуманитарного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала, социальных программ и здравоохранения.