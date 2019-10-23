Путин призвал развивать торговлю с Эфиопией

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить товарооборот с Эфиопией. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом.

«Поступательно развиваются наши экономические связи. Конечно, объем товарооборота слишком мал, и он не достоин ни России, ни Эфиопии», — отметил он.

Путин также выразил признательность Ахмеду за политическую поддержку, которую его страна оказывает России. В частности, Эфиопия несколько раз работала вместе с РФ над резолюциями Генассамблеи ООН.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.