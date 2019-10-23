США не намерены участвовать в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии

Брюссель, 23 октября. США считают позитивной идею министра обороны Германии о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, однако вряд ли будут в ней участвовать. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в штаб-квартире НАТО.

Ранее ФРГ выступила с инициативой создания в Сирии зоны безопасности под контролем международных миротворческих сил.

«Мы позитивно оцениваем предложения министра обороны Германии по созданию международных европейских миротворческих сил для обеспечения зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — сказала представитель Вашингтона, передает ТАСС.

При этом 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.

В соответствии с документом, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники.

Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод боевиков и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Ранее сообщалось, что колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и направляется в сторону сирийско-турецкой границы к пограничному городу Кобани (Айн-аль-Араб) для содействия выводу курдов-боевиков.

По итогам переговоров президентов РФ и Турции министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что направленная против курдских боевиков турецкая операция «Источник мира» прекращается.

Напомним, с 9 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию. Как заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь идет в том числе об освобождении приграничных территорий от «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.