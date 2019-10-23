МИД РФ потребовал освободить удерживаемых террористами ПНС Ливии россиян

Сочи, 23 октября. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов рассказал в кулуарах саммита Россия — Африка о переговорах, которые МИД РФ ведет для освобождения захваченных террористами ПНС Ливии российских социологов.

«Мы ведем активную работу, чтобы их как можно быстрее освободили», — заявил Богданов в комментарии «Политике Сегодня».

Участие в саммите Россия — Африка в Сочи принимает глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Богданов добавил, что это повод для того, чтобы выдвинуть требования представителю ПНС Ливии об освобождении незаконно удерживаемых россиян.

«Сарраджа, наверняка, увижу. Вопрос под контролем. Мы прямо заявляем, что это омрачает наши связи и контакты. Мы не понимаем основы таких действий и требуем освободить их и вернуть», — подчеркнул Богданов.

Напомним, весной 2019 года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили социологическое исследование в Ливии на территории, подконтрольной ПНС. Россиян задержали без предъявления обвинения и отправили в одну из самых страшных ливийских тюрем — «Митига». В тюрьме они подвергаются пыткам.

Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Исследователи работали открыто, помимо нашумевшей встречи с сыном Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом Каддафи, они провели беседы и с другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.

Напомним, саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.