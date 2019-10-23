Минобороны РФ сообщило о прибытии военной полиции РФ в сирийский Кобани

Дамаск, 23 октября. Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы», — отметили в военном ведомстве.

Согласно имеющимся данным, полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили сотрудничество при выполнении соответствующих задач.

Накануне по окончании встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана руководитель МИД РФ Сергей Лавров объявил о прекращении турецкой антитеррористической операции против курдских сил. Так, операция продлилась почти две недели — с 9 по 22 октября.

Напомним, турецкие власти 9 октября объявили о начале операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики. Операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). 17 октября Анкара объявила о временной приостановке военной операции на пять дней.

Президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Эрдогана. По результатам переговоров, которые продолжались примерно шесть часов, лидеры РФ и Турции приняли меморандум о взаимопонимании между Москвой и Анкарой.

Согласно одному из пунктов документа, начиная в полдень (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны военной операции «Источник мира» вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских террористов и их вооружения на 30 километров от границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.