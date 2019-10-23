Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

Киевские аналитики подвергли острой критике госбюджет Украины на 2020-й, принятый на днях Верховной радой в первом чтении. По мнению экономистов и политологов, он «на 90% дублирует бюджеты Гройсмана», не содержит средств на выполнение предвыборных обещаний «команды Зе» и вообще является «бюджетом горечи и разочарования». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

Напомним, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020-м должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними — в первую очередь это отдача долгов МВФ и другим кредиторам (на них отведено более 400 млрд гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт ужасных украинских дорог.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, «в госбюджете Украины-2020 напрочь отсутствуют «точки роста» национальной экономики». При этом госполитика в отношении общества и целей страны остается примерно той же, что и при Петре Порошенко.

«В бюджете прописано, что экономический рост Украины в следующем году должен составить 3,3%. При этом глава правительства Алексей Гончарук прилюдно обещал «повысить ВВП страны на 40% за четыре года», — напоминает Бортник. — Получается, что в последующие три года наш ВВП должен расти ежегодно на 12%. Это в принципе невозможно, такой рост просто неоткуда взять».

При этом Бортник отметил, что проект бюджета-2020, как и его предшественники «от Владимира Гройсмана», призван обеспечить лишь несколько государственных функций.

«Ни одна из этих функций не имеет отношения к повышению уровня жизни простых украинцев, — с грустью отмечает эксперт. — Во-первых, это способность Украины выплачивать внешние долги, на это отведено более 400 млрд гривен. Во-вторых, это финансовое обеспечение госаппарата — при том, что финансирование работы чиновников с 2013-го по 2018 год и так выросло в три раза. Поскольку за пять лет гривна девальвировалась в три раза, то в долларах наша власть живет примерно так же, как и до кризиса».

При этом Бортник напомнил, что прожиточный минимум на Украине по сравнению с 2013-м вырос менее чем вдвое, а минимальная пенсия — всего в два раза. А на здоровье населения, то есть финансирование Минздрава, теперь тратится всего в полтора раза больше средств, чем шесть лет назад, указал аналитик. То есть издержки государства на содержание чиновников выросли за это время на 300%, а зарплаты бюджетников и соцвыплаты — лишь вдвое, а по некоторым статьям намного меньше.

«По сути, бюджет на 2020-й — это продолжение бюджета-2019. В нем нет кардинальных изменений финансирования, это бюджет предыдущей власти, — говорит Бортник. — В нем прописано, что социальные стандарты на Украине практически не вырастут, а депутаты и чиновники получат немалые субвенции. Беспокоит и то, что одной из ключевых статей бюджета станет война. то есть финансирование секторов безопасности. Это явное продолжение трендов, заложенных при Арсении Яценюке и Гройсмане. Ничего нового команда Владимира Зеленского предложить не смогла».

Кроме того, по словам политолога, в бюджете не прописано, за счет чего правительство будет поднимать экономику.

«Это продолжение бюджета консервации кризиса, но не развития, — считает Бортник. — Ни одно из предвыборных обещаний нынешней власти в нем не прописано вообще. Уверен, что этот бюджет будет «бюджетом разочарования и горечи». Люди, которые голосовали за Зеленского, к весне-лету поймут это, и начнут остро разочаровываться в новой власти. Падение ее рейтинга может составить 30-40%. В этом случае президент и его команда потеряют возможность проводить непопулярные реформы. Думаю, что любое движение власти будет тогда восприниматься «в штыки», через призму социального оппортунизма, критического отношения украинцев».

В свою очередь экономист Виктор Скаршевский уверен, что, исходя из основных цифр в документе (инфляция 6% за год, рост ВВП — 3,3%), номинальные доходы бюджета не увеличатся, а только уменьшатся.

«Если бы власть снижала налоговые ставки или давала бизнесу и предприятиям хоть какие-то льготы, то снижение доходов еще можно было бы объяснить. Но этого нет, — говорит Скаршевский. — Значит, правительство рассчитывает на дальнейшую «тенизацию» экономики. При такой инфляции и таком росте ВВП доходы бюджета чисто арифметически должны были бы быть намного выше».

По мнению экономиста, доходы бюджета Украины могут увеличиться разве что за счет новых внутренних заимствований.

«При этом украинское государство занимает у частных инвесторов деньги под очень высокий процент — 15-20% годовых, в то время как на внешних рынках этот процент всего 6-7% годовых, — говорит Виктор Скаршевский. — Но так не может продолжаться вечно. Торговля облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) приведет только к обрушению пирамиды облигаций на Украине. Ведь эти кредиторы — почти всегда зарубежные фонды или банки. Как только государство погашает долги, они переводят гривны в доллары, и в любой момент могут вывести свою прибыль. А это — целых четыре миллиарда долларов».

Если иностранцы выведут деньги с рынка Украины, то в стране наступит резкая девальвация гривны, как это было в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. Поэтому так называемый «рост экономики Украины в 4%», который сейчас фиксируется якобы за счет роста торговли и сельского хозяйства — весьма хрупкий и скорее номинальный, уверен Скаршевский.

Также экономист Скаршевский рассказал, как депутаты ловко распределили часть свободных средств в свою пользу.