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Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

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Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

Киевские аналитики подвергли острой критике госбюджет Украины на 2020-й, принятый на днях Верховной радой в первом чтении. По мнению экономистов и политологов, он «на 90% дублирует бюджеты Гройсмана», не содержит средств на выполнение предвыборных обещаний «команды Зе» и вообще является «бюджетом горечи и разочарования». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

Напомним, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020-м должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними — в первую очередь это отдача долгов МВФ и другим кредиторам (на них отведено более 400 млрд гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт ужасных украинских дорог.

Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, «в госбюджете Украины-2020 напрочь отсутствуют «точки роста» национальной экономики». При этом госполитика в отношении общества и целей страны остается примерно той же, что и при Петре Порошенко.

«В бюджете прописано, что экономический рост Украины в следующем году должен составить 3,3%. При этом глава правительства Алексей Гончарук прилюдно обещал «повысить ВВП страны на 40% за четыре года», — напоминает Бортник. — Получается, что в последующие три года наш ВВП должен расти ежегодно на 12%. Это в принципе невозможно, такой рост просто неоткуда взять».

При этом Бортник отметил, что проект бюджета-2020, как и его предшественники «от Владимира Гройсмана», призван обеспечить лишь несколько государственных функций.

«Ни одна из этих функций не имеет отношения к повышению уровня жизни простых украинцев, — с грустью отмечает эксперт. — Во-первых, это способность Украины выплачивать внешние долги, на это отведено более 400 млрд гривен. Во-вторых, это финансовое обеспечение госаппарата — при том, что финансирование работы чиновников с 2013-го по 2018 год и так выросло в три раза. Поскольку за пять лет гривна девальвировалась в три раза, то в долларах наша власть живет примерно так же, как и до кризиса».

При этом Бортник напомнил, что прожиточный минимум на Украине по сравнению с 2013-м вырос менее чем вдвое, а минимальная пенсия — всего в два раза. А на здоровье населения, то есть финансирование Минздрава, теперь тратится всего в полтора раза больше средств, чем шесть лет назад, указал аналитик. То есть издержки государства на содержание чиновников выросли за это время на 300%, а зарплаты бюджетников и соцвыплаты — лишь вдвое, а по некоторым статьям намного меньше.

Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

«По сути, бюджет на 2020-й — это продолжение бюджета-2019. В нем нет кардинальных изменений финансирования, это бюджет предыдущей власти, — говорит Бортник. — В нем прописано, что социальные стандарты на Украине практически не вырастут, а депутаты и чиновники получат немалые субвенции. Беспокоит и то, что одной из ключевых статей бюджета станет война. то есть финансирование секторов безопасности. Это явное продолжение трендов, заложенных при Арсении Яценюке и Гройсмане. Ничего нового команда Владимира Зеленского предложить не смогла».

Кроме того, по словам политолога, в бюджете не прописано, за счет чего правительство будет поднимать экономику.

«Это продолжение бюджета консервации кризиса, но не развития, — считает Бортник. — Ни одно из предвыборных обещаний нынешней власти в нем не прописано вообще. Уверен, что этот бюджет будет «бюджетом разочарования и горечи». Люди, которые голосовали за Зеленского, к весне-лету поймут это, и начнут остро разочаровываться в новой власти. Падение ее рейтинга может составить 30-40%. В этом случае президент и его команда потеряют возможность проводить непопулярные реформы. Думаю, что любое движение власти будет тогда восприниматься «в штыки», через призму социального оппортунизма, критического отношения украинцев».

В свою очередь экономист Виктор Скаршевский уверен, что, исходя из основных цифр в документе (инфляция 6% за год, рост ВВП — 3,3%), номинальные доходы бюджета не увеличатся, а только уменьшатся. 

«Если бы власть снижала налоговые ставки или давала бизнесу и предприятиям хоть какие-то льготы, то снижение доходов еще можно было бы объяснить. Но этого нет, — говорит Скаршевский. — Значит, правительство рассчитывает на дальнейшую «тенизацию» экономики. При такой инфляции и таком росте ВВП доходы бюджета чисто арифметически должны были бы быть намного выше».

Бюджет Украины признан экономистами «бюджетом горечи и разочарования»

По мнению экономиста, доходы бюджета Украины могут увеличиться разве что за счет новых внутренних заимствований.

«При этом украинское государство занимает у частных инвесторов деньги под очень высокий процент — 15-20% годовых, в то время как на внешних рынках этот процент всего 6-7% годовых, — говорит Виктор Скаршевский. — Но так не может продолжаться вечно. Торговля облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) приведет только к обрушению пирамиды облигаций на Украине. Ведь эти кредиторы — почти всегда зарубежные фонды или банки. Как только государство погашает долги, они переводят гривны в доллары, и в любой момент могут вывести свою прибыль. А это — целых четыре миллиарда долларов».

Если иностранцы выведут деньги с рынка Украины, то в стране наступит резкая девальвация гривны, как это было в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. Поэтому так называемый «рост экономики Украины в 4%», который сейчас фиксируется якобы за счет роста торговли и сельского хозяйства — весьма хрупкий и скорее номинальный, уверен Скаршевский.

Также экономист Скаршевский рассказал, как депутаты ловко распределили часть свободных средств в свою пользу.

«Согласно новым поправкам в закон «О партиях», не попавшие в Раду политические партии не будут получать госсредства. Таким образом, высвободилось «лишних» 220 миллионов гривен — и депутаты тут же увеличили расходы на свои партии на эту сумму, до 1,3 млрд грн, — заметил экономист. — При этом новая власть намерена увеличить налоговый пресс на население и бизнес. Так, предложено увеличить ставки нескольких акцизов и «экологического налога», ввести в стране новый «налог на метанол». А также увеличить ввозную пошлину в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Тем самым власть будет оказывать еще более сильное фискальное давление на население. Малый бизнес, скорее всего, будет «схлопываться», а трудовых мигрантов в Польшу и Россию станет еще больше».

 

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