Военный эксперт объяснил, почему из украинских бронекатеров «Гюрза-М» получился «пшик»

На Украине признали низкую боевую эффективность малых артиллерийских бронекатеров украинского производства «Гюрза-М», в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.Судостроительная отрасль на Украине пришла к полной деградации, уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (планировавшийся к установке противотанковый комплекс в конце концов не был установлен)», — объяснил Рыженко.

По его словам, неудачной оказалась и концепция бронирования катера, он вышел тяжелым и дорогим, при том, что в реалиях морского боя, по утверждению Рыженко, броня его не спасет.

«Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской», — пояснил он.

При этом разрабатываемые Украиной проекты ракетных катеров типа «Лань» и «Веспа» также давно устарели, добавил собеседник ФАН.

По словам Василия Дандыкина, «Гюрза-М» были анонсированы Украиной как бронекатера, но позже выяснилось, что их броня даже не выдерживает крупнокалиберные пули от пулемета.

«Фактически, были вложены немалые средства. А завод «Кузница на Рыбальском», где они производятся, принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Очень бурно анонсировали и гордились этим изделием. Было выпущено до 6 единиц. Но действительно, это корабли даже не зоны «река» или «море», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Теперь украинское военное ведомство осознало этот факт, и, скорее всего, производство кораблей такого типа будет закрыто, говорит военный эксперт.

«Самая главная надежда — что партнеры по НАТО передадут им какие-то старые корабли. Речь идет о кораблях береговой охраны и фрегатах США, которые выведены в резерв. США собираются им продать их», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее на Украине были мощнейшие судостроительные заводы, которые строили авианесущие корабли, ракетные крейсеры, противолодочные корабли, напоминает Дандыкин.

«По прошествии лет все пришло к полной деградации и строительству таких плавательных средств, вооруженных малокалиберными пушками и абсолютно не бронированными. Обстановка показала, что деньги вложены, а на выходе пшик», — резюмировал он.

Из-за многочисленных просчетов при разработке катеров их поставки постоянно срывались. Как сообщало ФАН, последний из них был введен в строй в августе 2018 года, после чего украинские пропагандисты начали обсуждать, как «волчья стая» бронекатеров растерзает крупнейшие корабли российского Черноморского флота.