Предавшие курдов-боевиков в Сирии войска США смогут задержаться в Ираке не дольше месяца

Тегеран, 23 октября. Покидающие Сирию через Ирак американские войска смогут задержаться на иракской земле, не дольше одного месяца. Об этом в среду заявил министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари после встречи с министром обороны США Марком Эспером, который посетил Багдад.

Ранее иракские военные заявили, что покидающие Сирию американские войска не имеют права останавливаться в исламской республике, что противоречило заявлениям Эспера. Глава Пентагона утверждал, что выведенный из Сирии контингент останется в Ираке, чтобы продолжить борьбу с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Позже Эспер добавил, что американские войска будут находиться в Ираке временно, пока солдат не вернут домой. При этом он никак не обозначил сроков, хотя и отметил, что «бесконечно» это продолжаться не будет. В итоге точку в данном вопросе поставил Аш-Шаммари, который разрешил американцам находиться в Ираке на протяжении четырех недель, передает Associated Press.

Отметим, что американские силы находятся в Сирии незаконно. У США нет ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на то, чтобы проводить военные операции на территории суверенного государства.

9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из ИГ1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.