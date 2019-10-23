Сирия, 23 октября. Более 800 сирийцев вернулись в САР в минувшие сутки. Атака террориста-смертника произошла в городе Камышлы в Хасаке. ВВС Турции ударили по позициям курдских боевиков на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям исламистов юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации атаки смертника в городе Камышлы в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: оставили насосную станцию Алук к востоку от Рас аль-Айна в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в столкновениях с курдскими террористами у города Кафр-Хашер на севере Алеппо; атаковали укрепрайоны РПК в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что юго-западнее Алеппо продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Под огнем артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) оказались оборонительные сооружения джихадистов на подступах к населенным пунктам Халса, Зейтан, аль-Хумейра и Хан-Туман. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент формируются. Как известно, радикалы, базирующиеся в данном районе, нередко провоцируют столкновения с силами САР, обстреливая жилые кварталы административного центра региона.

Между тем колонна военной полиции РФ выдвинулась со стороны Манбиджа в направлении пограничного города Кобани в соответствии с условиями российско-турецкого Меморандума, заключенного накануне. Российские военные полицейские пересекли Евфрат и уже приступили к патрулированию зоны между Кобани и Джараблусом, о чем сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Появилась информация о результатах вооруженного противостояния между курдскими террористами и протурецкими силами вблизи города Кафр-Хашер на севере региона. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), четыре бойца союзных Турции формирований были убиты, еще двое получили ранения.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал данные о числе беженцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств в минувшие сутки. Стало известно, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 412 человек. Кроме того, еще 438 сирийцев пересекли сирийско-иорданскую границу в районе пограничного перехода «Насиб». Напомним, поток возвращающихся перемещенных лиц увеличился после зачистки юго-западных районов страны от боевиков вооруженной оппозиции и бандгрупп, подконтрольных «Исламскому государству». Как известно, провинции Даръа и Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль САА летом прошлого года. Еще раньше — в апреле 2018-го был освобожден Дамаск.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что турецкие ВВС нанесли удары по опорным пунктам курдских террористов южнее города Тель-Абьяд. Согласно данным Twitter-канала (NPA_English), под ударом оказались позиции Отрядов народной самообороны (YPG), деятельность которых связывают с запрещенной во многих странах Рабочей партией Курдистана (РПК), в окрестностях населенного пункта Шаракрак.

Между тем протурецкие силы предпринимают попытки проникнуть в район деревни Шергират, которая находится в десяти километрах к северо-востоку от Айн-Иссы вблизи магистрали М-4. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (markito0171).

Провинция Хасака

Поступают сообщения о том, что курдские боевики приступили к выводу своих отрядов из приграничных районов в рамках соглашения, которое было достигнуто в ходе Сочинских переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся накануне. По информации новостного портала Step News Agency, поддерживаемые Анкарой формирования заняли насосную станцию Алук на востоке от Рас аль-Айна после выхода курдских террористов. Напомним, радикалы РПК должны покинуть оккупированные территории на сирийско-турецкой границе в ближайшие 146 часов.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что мирные жители города ад-Дербасия, расположенного на границе, начали возвращаться в свои дома, обнадежившись соглашением Турции и РФ.

Военный источник в сети Twitter (RudawEnglish) сообщает о взрыве в городе Камышлы в северной части региона. Известно, что самоподрыв совершил смертник на джихад-мобиле. По предварительным данным, никто из гражданских лиц не пострадал. Предполагается, что нападавший принадлежал к числу террористов «Исламского государства», и пробрался в зону контроля Сирийской арабской армии (САА) со стороны оккупированных курдскими боевиками районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.